Oschatz

Oschatz ist wie New York – nur ganz anders. So wirbt die Werbegemeinschaft für das, was die Kleinstadt von der Millionenmetropole unterscheidet.

Zwei Türme in jeder Stadt

Ja, es gibt da Verbindendes und Trennendes. Da ist zunächst die Größe. Neben Big Apple wirkt Oschatz doch eher wie ein Dorf. Mächtiger ist auch die Veranstaltungshalle am anderen Ende des Großen Teiches. Wie oft das Thomas-Müntzer-Haus in den Madison Square Garden passt, könnte mal jemand ausrechnen. Apropos Gebäude: Die Oschatzer können sich glücklich schätzen. Im Vergleich zum World Trade Center haben wir hier unsere beiden größten Türme noch. Die Doppelspitzen der St. Aegidienkirche stehen, und der Förderverein wird alles dafür tun, dass das noch lange so bleibt.

Müll in Tonnen und im Wald

Im New Yorker Stadtteil Bronx brennen hin und wieder Mülltonnen – macht flauschig warm, ist aber illegal. In Oschatz und Umgebung wird der Müll nicht verbrannt, sondern landet in den Wäldern – genau so illegal. Dumm nur, dass Umweltsünder Dokumente wegwerfen, auf denen ihre Adresse steht. Angst vor Überfällen – wie in New York – muss in Oschatz keiner haben. Wer sein Geld in der Sporerstraße abhebt, bekommt künftig Hilfe von einem Sparkassenangestellten. Sicherer gehts nicht!

Schlaflos in Oschatz

In einer Sache jedoch steht Oschatz New York seit kurzem in nichts mehr nach. Frank Sinatra besang das US-amerikanische Ballungszentrum als „Stadt, die niemals schläft“. Seit die Deutsche Bahn an der Bahnstrecke Leipzig-Dresden Gleisbett und Schwellen erneuert, und dabei Tag und Nacht ein ohrenbetäubendes Warnsignal ertönt, bringt das die Anwohner um den Schlaf. Ja, Oschatz, das ist die Stadt, die niemals schläft.

Von Christian Kunze