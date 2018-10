Oschatz

Sport in der Region, das ist bei weitem nicht nur Fußball. Vom Spektrum der Leistungen und der Vielfalt des Leistungsvergleichs zeugten am Sonnabend einmal mehr die Auszeichnungen beim Sportlerball im Thomas-Müntzer-Haus. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Abend von mehreren Sportvereinen in Kooperation mit zahlreichen Sponsoren und Partnern organisiert.

Zur Galerie Impressionen vom Oschatzer Sportlerball

Randdisziplinen bekannt machen

Richard Münzberger wurde zwar nicht nominiert, stand aber dennoch im Rampenlicht – ohne es vorher auch nur zu ahnen. Die Leistungen des 25-Jährigen sind außerhalb des Oschatzer Fliegerclubs nur wenigen bekannt. Noch keine zehn Jahre im Verein, hat der Döbelner bereits die Segel- und die Motorfluglizenz inne, außerdem die Lehrberechtigungen für den Segelflug und den Segelkunstflug. Zum Leistungsabzeichen des Segelkunstflugs in Bronze kam am Sonnabend noch das in Silber hinzu. Sein Verein nutzte den Rahmen des Sportlerballs für diese Auszeichnung, um die Randdisziplinen des Sports, für die Richard Münzberger steht, einem breiten Publikum bekannter zu machen. Es ist ihm gelungen.

Nur ein Vorschlag für Sportlerin des Jahres

Die Kontakte zur Heimat pflegt der junge Mann ebenso wie die zur befreundeten Luftsportgemeinschaft Lippe-Südost in Detmold, unweit der Oschatzer Partnerstadt Blomberg in Nordrhein-Westfalen. Berufsbedingt lebt Münzberger in Manching bei Ingolstadt, dort ist er nach seinem erfolgreichen Masterstudium in Luft- und Raumfahrttechnik als Teamleiter bei Airbus Space and Defence tätig.

Nominierungen für den Sportler des Jahres gab es dieses Jahr mangels Vorschlägen nicht. Und selbst für die Sportlerin des Jahres gab es nur einen Vorschlag, der dann folglich gewann. Die 14-jährige Mariam Sherzai vom SC Fortschritt Oschatz bestritt 2017 ihren ersten Kampf beim Boxturnier um den Pokal des Oberbürgermeisters. Erkämpft hat sie sich bereits zwei Landesmeistertitel in Folge.

Fußball-Junioren ausgezeichnet

Silbermedaillen bei Landesmeisterschaften in ihrer Altersklasse im Degenfechten sicherten sich Linda Segura und Emma Thiele vom Sächsischen Fechtverein Oschatz. Bronze gab es für sie beim Sportlerball dieses Jahr in Oschatz, bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres belegten sie Platz 3. Einige Stimmen mehr aus dem Publikum erhielt die Tischtennismannschaft des PSV Telekom Oschatz. Die meisten der rund 200 Besucher im Saal gaben ihre Stimme jedoch dem dritten nominierten Team, einer Fußballmannschaft. Die F-Junioren des Sportvereins Merkwitz mit Trainerin Claudia Taubert feierten ihren Sieg als Mannschaft des Jahres mit einer Polonaise durch den Saal.

Überraschung für Trainer

Bis kurz vor Ende des offiziellen Teils war auch Rainer Schwurack aus Wellerswalde „nur“ Zuschauer des Balls. Als dann Oberbürgermeister Andreas Kretschmar die Laudatio der Preisträger des von ihm gestifteten Sonderpreises hielt, dämmerte es ihm langsam. Schwurack trainiert gemeinsam mit Dirk Gliemann in Oschatz Sportler mit Handicap. Unter ihren Fittichen gehen Menschen mit Behinderung einer sportlichen Tätigkeit nach. Die „Oschatzer Löwen“, eine Fußballmannschaft, zusammengestellt aus Männern, die von der Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz betreut werden, sind ihre „Talente“.

Rainer Schwurack selbst hatte seine Jungs schon mehrfach für die Sportlerehrung vorgeschlagen – und war überwältigt von dieser Form der Würdigung. „Ich freue mich, dass die Tradition des Balls fortgeführt wird und hoffe, dass es noch viele Auflagen davon geben wird“, resümierte er.

Von Christian Kunze