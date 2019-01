Oschatz

Erinnernd an die Gräueltaten der Nationalsozialisten, legte die Stadtverwaltung am Sonntag einen Kranz nieder. Am Gedenkstein auf dem Oschatzer Friedhof fanden sich auch Gäste, darunter Vertreter aller Stadtratsfraktionen, ein.

DenkTag

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar würdigte den 27. Januar als keinen Feiertag im üblichen Sinne. Der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz sei vielmehr ein „DenkTag“ zum Gedenken und Nachdenken über die Vergangenheit. Das, so Kretschmar, schaffe Orientierung für die Zukunft. Das Stadtoberhaupt erinnerte den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der besagtes Datum im Jahr 1996 als einen Tag des „Nachdenkens“ in das Bewusstsein des deutschen Volkes rückte und als Initiator des Mahnens an diesem Tag gilt.

Blumen als Symbol

Mit Blick auf die rechtsgerichteten Strömungen in der Partei AfD (Alternative für Deutschland) erachtete Kretschmar das Erinnern an das Dritte Reich und dessen Folgen für besonders notwendig. Statt Krieg und Gewalt – auch in verbaler Form – zu führen, rief er auf, sich die Hände zu reichen. Die niedergelegten Blumen drückten „Trauer über das Leid, aber auch Entschlossenheit aus, jeden Keim von braunen Gedanken zu ersticken“, so der Oberbürgermeister.

Von Christian Kunze