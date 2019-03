Oschatz

Die Oschatzer Filzfabrik, im Volksmund kurz „Filze“ genannt, gehörte mit rund 200 Beschäftigten einst zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Seit dem Jahr 2011 wurde das ehemalige Firmengelände wiederbelebt – als Gewerbe- und Handwerkerpark ist das gesamte 16 000 Quadratmeter große Areal inzwischen an 34 Interessenten vermietet.

Initiator David Pfennig begann damals mit zwei Mietern, öffnete vor fünf Jahren das Gelände im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der ursprünglichen „Filze“ – mit erfolgreicher Resonanz. Nun steht ein „kleiner“ runder Geburtstag an, an dem sich die Oschatzer und weitere Besucher erneut ein Bild über die Entwicklung des Projekts „Alte Filzfabrik“ machen können. Eingeladen sind an diesem Tag der offenen Tür auch die ehemaligen Mitarbeiter des Industriebetriebs.

Ehemaliger erinnert sich

Einer von ihnen heißt Jürgen Thümer und hat die Bindung zu „seiner Filze“ nie wirklich verloren. Denn noch heute greift er den Betreibern hin und wieder unter die Arme, wenn es notwendig ist – denn nur wenige kennen sich auf dem Areal gut aus wie er. Von 1978 bis 1980 erlernte er hier den Beruf des Elektromonteurs, war der erste Auszubildende, der übernommen wurde und dann noch elf weitere Jahre dort beschäftigt war. Aufgrund dessen weiß er natürlich genau, wo welche Kabel verlaufen – und sollte es einmal ein Problem mit der Stromversorgung auf dem Gelände geben, genügt ein Anruf des Geschäftsführers Jens Hönisch, und der 58-Jährige ist zur Stelle.

Arbeiterinnen in der Oschatzer Filzfabrik im November 1972. Quelle: Günther Hunger

Kurz nach der Wende war Thümer zwei Jahre in den alten Bundesländern, kehrte schließlich in die Region zurück und fand in Dahlen wieder Arbeit. Beim Rundgang anlässlich der Vorbereitungen des kleinen Jubiläums am 1. Mai werden bei dem Ablasser Erinnerungen wach. So hält sein Blick kurz inne am Gebäude der ehemaligen Kegelbahn. „Wir hatten zwar keinen Sportplatz, aber dort drin war es auch immer sehr gesellig und gemütlich“, erinnert er sich. „Auch hier wurden Wettbewerbe ausgefochten. Vor ein paar Jahren entdeckten wir in einem Depot im Fußboden sogar noch ehemalige Preise, Pokale und Urkunden“. In der Filzfabrik waren neben Textilfacharbeitern zudem Bürokaufleute, Schlosser und Elektromonteure beschäftigt. Jürgen Thümer gehörte zu letzteren und war unter anderem mit der Reparatur und Wartung der firmeneigenen Anlagen, Geräte und Maschinen beauftragt. Darunter waren zu DDR-Zeiten auch solche aus dem „nichtsozialistischen“ Ausland, etwa Österreich und Frankreich.

Zahlreiche Aktionen geplant

Ebenso wie vor fünf Jahren wird der ehemalige Mitarbeiter mit früheren Arbeitskollegen auf die gemeinsame Zeit zurück blicken – denn die damals geknüpften Bande in der Oschatzer Filzfabrik bestehen noch bis heute.

Facharbeiterinnen an der Nadelfilzanlage im Jahr 1976. Quelle: Günther Hunger

Tag der offenen Tür in der Alten Filzfabrik anlässlich des 105-jährigen Bestehens am Mittwoch, den 1. Mai, bietet ab 10 Uhr zahlreiche Aktionen, Überraschungen und Erinnerungen. Unternehmen präsentieren sich, Animation für Kinder sowie ein Weltrekordversuch im Dämmstoffstapeln sind geplant. Ein Theaterstück zeigt die Geschichte der Produktion, historische Fotos werden zu sehen sein und gibt es Einblicke in den bestehenden Gewerbepark. Eingang über die Lichtstraße.

Von Christian Kunze