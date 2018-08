Oschatz

Der Stadtrat legte zwar eine Sitzungspause ein, in der Verwaltung und auf den Baustellen der Stadt ging die Arbeit jedoch weiter. Um die Abläufe nicht zu verzögern, traf Oberbürgermeister Andreas Kretschmar Eilentscheidungen anstelle des Stadtrates. Diese waren größtenteils mit Mehrkosten verbunden.

Sanierung Bahnhofsgebäude

Der Um- und Ausbau des einstigen Empfangsgebäudes ist in vollem Gange. Die Döllnitzbahn wird hier nach Fertigstellung einziehen und Nutzern mehrere Serviceleistungen anbieten. Aussagen über die übrigen Mieter gibt es weiterhin nicht. Die Angebote für die Festeinbauten aus Holz, im wesentlichen Möbel und Verkleidungen aus Holz, wurden am 28. Juni vergeben. Zwei Unternehmen gaben Angebote ab, das günstigere von beiden erhielt den Zuschlag. Für knapp 65 000 Euro geht die Tischlerei Andreas Koch aus Staßfurt ans Werk. Baustelleneinrichtungen sind nicht notwendig, da vor Ort keine Bauteile gefertigt werden.

Mulde-Elbe-Radweg (2. Bauabschnitt)

Nachträglich Geld in die Hand nehmen muss die Stadt wegen einiger Probleme, die sich erst während des Baus aufgetan haben, heißt es im Beschluss. Eine Fülle kleinerer Maßnahmen schlägt mit 12 500 Euro zu Buche. Dazu gehört ein stärkeres Fundament entlang der Döllnitz unterhalb der Bahnstrecke, um bei Hochwasser Unterspülungen zu vermeiden, Weiterhin wurde ein Straßenablauf an der Mannschatzer Straße und ein Weg im Bereich der Ambrosius-Marthaus-Straße radfahrergerecht angepasst. Hinzu kommen zusätzlich notwendige Beschilderungen und Änderungen am Geländer einer angrenzenden Fußgängerbrücke unmittelbar am Bahnviadukt.

Ein weiterer, weitaus größerer Einzelposten ist die Befestigung mit Betonpflaster statt Schottersteinsand oder Bitumen unter der Bahnstrecke und dem Viadukt. Hier schrieb die Untere Naturschutzbehörde Schottersteinsand statt Bitumen vor. Schottersteinsand braucht einen Wechsel von Regen und Trockenheit, um zu binden. Das war aufgrund des äußerst geringen Regenaufkommens der letzten Monate jedoch nicht möglich. Das statt dessen verbaute Betonpflaster verursachte Mehrkosten von reichlich 13 000 Euro.

Der Baugrund im Fliegerhorst ist felsiger als erwartet. Quelle: Christian Kunze

Ausbau Dresdener Straße

Im Zuge der Erschließung des Eigenheimstandortes „Altstadtblick“ erneuert die Stadt Straßen und Zufahrten auf dem Areal der abgerissenen Ulanenkaserne, die später als Arbeitsamt genutzt wurde. So war vorgesehen, die marode Mauer zwischen der Straße und der Kindertagesstätte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) „Schlumpfhausen“ zu erneuern. Dies kann jedoch nicht auf die geplante Art und mit den favorisierten Materialien geschehen, sagte Bauamtsleiter Michael Voigt. Für die alternative Bauweise sind gut 11 000 Euro mehr fällig.

Weiterhin müssen zwei Schächte aus dem Boden abgerissen und entsorgt werden. Sie dienten ursprünglich der Entwässerung und Wasserversorgung der Ulanenkaserne. Diese wurden erst im Zuge der Bauarbeiten freigelegt.

Drittens ist der gesamte Baugrund derart unterschiedlich gestaltet, dass das Ausheben, Abtragen, Entsorgen und Verwerten des Materials nur mit einem größeren Aufwand zu bewerkstelligen ist. Das beauftragte Unternehmen stellte dafür Leistungen mit einem Mehrwert von knapp 25 000 Euro in Rechnung.

Erschließung Eigenheime Fliegerhorst

Massives Felsgestein musste beseitigt werden, um die Rohrgräben für Regen- und Schmutzwasserkanäle für den neuen Wohnstandort herstellen zu können. Um den deutlich härteren Baugrund als erwartet brechen zu können, waren entsprechende Maschinen zusätzlich notwendig, und das ganze 24 Tage lang. Für das Bauunternehmen ergab sich so ein Mehraufwand von knapp 34 000 Euro. Die beauftragte Firma entschied sich, das gebrochene Gestein als Frostschutz wieder einzubauen. Ohne diese Entscheidung wäre es noch teurer geworden.

Von Christian Kunze