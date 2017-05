Oschatz. Vögeln soll man drei Mal täglich frisches Wasser geben, dazu genug feste Nahrung und viele Nistplätze – sonst schrumpft die Population noch weiter. Bei den hiesigen Vogelstimmenwanderungen vernehmen Neugierige immer seltener Gezwitscher. Eine tragische Entwicklung! Edwin Bendrin aus Torgau ruft deshalb dazu auf, die Hecken vor dem Haus erst im August zu schneiden, und wenn dann mit Bedacht – denn dort brüten die Piepmätze gut geschützt.

Keine Chance auf gefiederten Nachwuchs besteht im Wohngebiet Cunnersdorfer Weg – hier grenzen sich die Grundstücksbesitzer eher mit Mauern statt mit Hecken von ihren Nachbarn ab. Da haben Brüter das Nachsehen. Ein zwei Meter hoher Sichtschutzwall, wie ihn der Hauptausschuss jetzt ablehnte, macht sich viel besser bei den Einkaufsmärkten in der Nossener Straße. Abgeschirmt von den Blicken der übrigen Einkäufer können Rentner mit voller Blase sich dahinter Erleichterung verschaffen. Denn Toiletten sind in den Filialen von Aldi, Rossmann, Edeka und Co. leider Fehlanzeige – und für ein Dixi reicht es auch nicht.

Zugunsten des Vogelschutzes schreibt die Stadt Oschatz künftig bei allen geplanten Eigenheimstandorten fest, den Schnäblingen beim Hausbau gleich mit zu helfen. Mauern und Zäune sind tabu, stattdessen wird gepflanzt, was das Zeug hält: Bäume statt Beton und Farne statt Fassaden. Nützliche Tipps gibts vom Förderverein Landesgartenschau, der hat schon mit vertikalen Gärten und Hochbeeten bewiesen, wie Natur und Architektur Hand in Hand gehen. In Abwandlung des Slogans der Großen Gartenschau heißt es künftig an der Döllnitz: „Oschatz – hier piept Sachsen!“



Von Christian Kunze