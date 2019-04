Oschatz

In keiner anderen deutschen Kleinstadt mit weniger als 20 000 Einwohnern hat sich das Fahrradklima zwischen den Jahren 2016 und 2018 so sehr verbessert wie in Oschatz. Gleichzeitig ist immer noch viel Verbesserungspotenzial vorhanden. Dies zeigen die Ergebnisse des jüngsten Fahrradklima-Tests, den der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) zum dritten Mal durchgeführt hat.

Mängel bei der Sicherheit

In die Wertung gingen 683 Städte, gestaffelt nach Einwohnerzahlen, ein. Um in die Wertung zu kommen, musste eine Mindestteilnehmerzahl erreicht werden. In Oschatz lag die Schwelle bei 50. Durchschnittlich bewerteten die Befragten in Oschatz die Fahrradsituation mit der Schulnote 3,97. Mit einer Gesamtnote von 3,95 ist Oschatz bundesweit bei Städten mit weniger als 20 000 Einwohnern auf Platz 122 von 186 gelandet. Zum Vergleich: 2016 vergaben sie noch die Note 4,35. Oschatz befindet sich damit im hinteren Mittelfeld. Die 84 Befragten (2016 waren es noch 62) machen auch auf Probleme aufmerksam: Knapp zwei Drittel (62 Prozent) fühlen sich auf dem Rad gefährdet, noch mehr (72 Prozent) kritisieren die Radwegführung an Baustellen. Eine Vielzahl der Befragten empfindet die Radwege als zu schmal (64 Prozent) und jeder Zweite (51 Prozent) ist unzufrieden mit den Oberflächen der Radwege.

Die Sicherheit, vor allem junger Radfahrer, ist in Oschatz noch stärker in den Fokus zu nehmen. Quelle: Christian Kunze

Nur jeder vierte Oschatzer hat ein gutes Gewissen, das eigene Kind mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen, nur geringfügig mehr (38 Prozent) haben das Gefühl, dass es gewünscht ist und gefördert wird, wenn Kinder mit dem Rad in ihrer Stadt zur Schule fahren. Zwei Drittel der Befragten gaben zudem an, dass die Radwege in ihrer Stadt für Kinderanhänger nicht geeignet sind.

Mehr Potenzial in der Stadt

Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC in Sachsen, sieht die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests in Oschatz ambivalent: „Die Oschatzer erkennen die Verbesserungen an und loben sie. Diesen Schwung sollten die Stadtverwaltung und Kommunalpolitiker nutzen und weiter vorangehen“. Dies ist bereits geschehen: Grüne und Freie Wählervereinigung Oschatz erreichten unlängst im Stadtrat, dass das Radwegekonzept überarbeitet werden soll.

„Wir freuen uns, dass wir vom ADFC gelobt werden. Es war ein großer Kraftakt des Stadtrates, den Mulde-Elbe-Radweg auf unserem Territorium zu bauen. Wir haben viel Geld und Zeit investiert, bald folgt das letzte Teilstück. Auch der Döllnitztalradweg ist in Arbeit und dann können Touristen nach Mügeln mit dem Zug fahren und mit dem Rad zurück nach Oschatz oder umgekehrt. Die Ladestation für E-Bikes in der Sporerstraße ist gut angekommen und zeigt, dass wir mit unserer Radpolitik auf einem guten Weg sind“, kommentiert Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) das Ergebnis. In 22 der 27 Fragekategorien konnte sich Oschatz verbessern. Dennoch sieht Konrad Krause weiteres Potenzial: „Eine Möglichkeit ist die Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr. Vier von fünf Befragten sehen hier Verbesserungsbedarf. Bis vor wenigen Jahren galt dafür noch eine Mindestfahrbahnbreite. Das ist inzwischen hinfällig“.

Radfahrer zu wenig akzeptiert

Der Fahrradklima-Test ist eine seit 2012 alle zwei Jahre vom ADFC organisierte Befragung zum Radverkehr in deutschen Städten. Zwischen September und November 2018 konnten Radfahrer kundtun, wie zufrieden sie sind. Die Ergebnisse für Oschatz zeigen weitere Probleme auf. Nur 18 Prozent fühlen sich als gleichwertige Verkehrsteilnehmer akzeptiert, 67 Prozent wünschen sich härteres Vorgehen gegen Falschparker auf Radwegen. Jeder Zweite (51 Prozent) ist mit der Reinigung der Radwege unzufrieden, 74 Prozent gaben an, auf der Fahrbahn bedrängt und behindert zu werden.

Mit dem Bau der Mulde-Elbe-Radroute traten bessere Bedingungen für Radfahrer ein. Quelle: Andreas Döring

Der Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit. Er umfasst 27 Fragen, bei der aktuellen Befragung wurden außerdem fünf Zusatzfragen zur Familienfreundlichkeit der Städte erhoben. 2018 bewerteten in Oschatz bei der Umfrage deutschlandweit 170 000 Menschen ihre Kommune danach, wie fahrradfreundlich sie ist. Sachsenweit nahmen über 10 000 Befragte am Fahrradklima-Test teil und damit mehr als doppelt so viele wie noch 2016.

Ergebnisse Fahrradklimatest 2018: www.fahrradklima-test.de/; Ergebnisse der vergangenen Jahre: www.fahrradklima-test.de/karte; Fragebogen 2018: https://sn.adfc-clouds.de/index.php/s/Ed9w7okcJ9MyEKk

Von Christian Kunze