Oschatz ist Station im Marsch für Bewegungsfreiheit

Oschatz. Spontaner Stop in Oschatz: Der„Zirkus ohne Grenzen“, auch bekannt unter dem Namen „Libereco de Movado“, unterstützt von der Dresdner Organisation Support Convoy, hat am 7.April mit dem Marsch für Bewegungsfreiheit begonnen – und am Montag Halt im E-Werk sowie Dienstag auf dem Altmarkt gemacht.

Kritik an Abschiebung und Flüchtlingslagern

Die Initiatoren um Kristina Reed kritisieren Diskriminierungen aufgrund von Staatsangehörigkeit, die Einschränkung in der Bewegungsfreiheit innerhalb Deutschlands für Nichteuropäer sowie das Konzept von Flüchtlingslagern und Abschiebungen. „Das Ziel des Marsches ist es, die Vergabe von Visa weltweit zu erleichtern. Dadurch kann die Entstehung von gefährlichen Fluchtrouten verringert und ein friedlicher Austausch zwischen Kulturen und Gesellschaften ermöglicht werden“, so Reed. Im Gepäck haben die Akteure zahlreiche Jonglageutensilien und Spielzeuge sowie ein Theaterstück mit nur einer Person: Der Tunesier Riadh ben Ammar ist Regisseur und Hauptdarsteller zugleich und thematisiert in 45 Minuten zahlreiche Aspekte der Flucht.

Ziel des Marsches ist Marokko

Die Teilnehmer laufen weiter nach Wurzen, Leipzig, Plauen und Hof. Der Marsch wird sich in den folgenden Monaten über Frankreich, Belgien, Spanien und Portugal in Richtung Marokko bewegen. Hierbei werden zusammen mit den Teilnehmern interaktive Theaterstücke, Workshops, Zirkusnummern und Flashmobs entwickelt und in den jeweiligen Städten realisiert.

Von Christian Kunze