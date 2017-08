Oschatz kauft neue Schulbücher für knapp 40 000 Euro

Oschatz. Wenn Schüler der Region ab Montag ihre Ranzen packen, landen darin Lehrbücher für die einzelnen Unterrichtsfächer. An den vier Oschatzer Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft wurden in den großen Ferien Bücher und Hefte im Wert von über 38 000 Euro gekauft. Im Detail sieht da so aus: Die Grundschule „Zum Bücherwurm“ kaufte für 9700 Euro ein, die „Collmblick“-Grundschule für knapp 5000 Euro und die Magister- Hering-Grundschule für 6500 Euro. Den größte Posten stellt die Oberschule „Robert Härtwig“ dar. Hier orderten die verantwortlichen Lehrerinnen Gabi Biedermann und Petra Zimmer insgesamt 717 Lehrbücher und 574 Arbeitshefte für die 535 Jungen und Mädchen, die künftig dort lernen. Lieferant der Werke war die von Alexandra Roscher geführte Buchhandlung in der Lutherstraße.

Von Christian Kunze