Oschatz macht Kino in der Stadthalle

Oschatz. Vorhang auf in der Stadthalle: Nächste Woche feiert die Kinowoche im Thomas-Müntzer-Haus am Altmarkt ihre Premiere. Claudia Werner vom Marketing der Oschatzer Freizeitstätten GmbH lädt Oschatzer und andere Interessenten nun ein, in den Winterferien in die Filmwelt abzutauchen. „In einer internen Umfrage haben wir Lieblingsfilme und andere Empfehlungen ermittelt und hoffen nun, ein breites Spektrum und jedes Genre bedienen zu können.“

Welche Filme gespielt werden, darf aufgrund einer Vereinbarung mit dem Lizenzgeber nicht gesagt werden. Im Flyer für die Veranstaltung gibt es jedoch kleine Zeichnungen, anhand derer es gelingen kann, die Filme zu erraten. Vermerkt sind dort zudem die Spielzeiten und Genres. Die Kinowoche umfasst 19 Filme, von Montag bis Sonntag laufen jeweils zwischen zwei und vier pro Tag. Verraten sei nur so viel: Los geht es am 19. Februar mit zwei Dramen (17 und 20 Uhr), tags darauf gibt es zwei Kinder- und zwei Musikfilme (9.30, 11, 17 und 20 Uhr). Am 21. Februar laufen zwei Klassiker (17 und 20 Uhr), am Donnerstag zwei Kinder- und zwei Liebesfilme (9.30, 11, 17 und 20 Uhr) und am Freitag, dem 23. Februar zwei Tragikomödien (17 und 20 Uhr). Der Sonnabend wartet mit drei Thrillern auf (17, 20 und 22.30 Uhr). Am Sonntag, dem 25. Februar laufen zum Abschluss dann noch zwei Komödien (15 und 20 Uhr).

Wer wissen möchte, welche Filme in der Oschatzer Kinowoche laufen, kann die Titel bei der Oschatzer Freizeitstätten GmbH unter den Telefonnummern 03435 970 116 oder 03435 986 144 erfragen. Auskunft erteilt zudem das Personal im Thomas-Müntzer-Haus. Der Eintritt pro Vorstellung beträgt pro Person zwei Euro, Eis und Getränke kosten extra. Gruppenrabatte sind nicht möglich. Der Saal öffnet jeweils 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung.

Von Christian Kunze