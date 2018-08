Oschatz

Am Finanzamt, entlang der Döllnitz, im Fliegerhorst und in einigen leerstehenden Gärten in Lonnewitz könnten Schmetterlingswiesen entstehen. Das ergab eine gemeinsame Untersuchung des Liegenschaftsamtes, des Grünflächenamtes und der Stadtgärtnerei Oschatz. Die Behörden hatten sich auf Anregung der Grünen-Stadträtin Uta Schmidt damit beschäftigt.

Bisher gibt es in der Region nur zwei Schmetterlingswiesen. Am Euroäpischen Jugendcamp in Oschatz und unweit des Parks in Naundorf. Neben der Pflanzenauswahl ist für diese „Puppenstuben“ auch die Art und Häufigkeit des Mähens relevant. Seltener als herkömmliche Wiesen und nur mit Sense oder Balkenmäher darf dies geschehen. „Mulchen und zu mehr als zwei Mal im Jahr mähen ist tabu, weil sich die Insekten sonst nicht entwickeln können“, sagt Uta Schmidt.

Kathleen Teschmit als Leiterin der Stadtgärtnerei begrüßt die Schaffung von Schmetterlingswiesen. Ihrer Ansicht nach sind auch die bereits angelegten Staudenbeete im Stadtzentrum dafür geeignet. Wichtig sei nur, die Bürger über derlei Vorhaben aufzuklären und zu sensibilisieren. Im Übrigen könne auch jeder in seinem eigenen Kleingarten oder dem Vorgarten „Puppenstuben“ schaffen. Leider gehe der Trend beim Eigenheimbau jedoch immer mehr zu „versteinerten“ Vorgärten, die dies kaum zulassen.

Informationen zum Anlegen und Pflegen von Schmetterlingswiesen: Naturgartenberatung Uta Schmidt, Am Holländer 5, Tel.: 0160 55 74 325, Mail: info@naturgartenberatung.de

Von Christian Kunze