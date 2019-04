Oschatz

Ein bittere Pille für den Oschatzer Stadthaushalt. Die Kommune wird in den kommenden Wochen rund 128 000 Euro an den Freistaat überweisen. Das Geld ist eine Rückzahlung von Fördermitteln, die vor etwa 20 Jahren für die Erschließung eines Gewerbegebietes am Ortsteil Fliegerhorst geflossen sind. 1997 beziehungsweise 2006 hat sich die Stadt in zwei Projekten die Erschließung der Gewerbegebiete fördern lassen. Dabei gelten die Fördermittelbindefristen jeweils für 25 Jahre.

Fünf Hektar an Solarfirma verkauft

Die Stadt Oschatz hatte 2017 Teilgebiete aus dem Areal an die Firma Enerparc Real Estate Solar verkauft, damit das Unternehmen auf dem Gelände eine Solaranlage errichtet, die jährlich rund 2400 Haushalte mit Strom beliefern könnte. Die verkaufte Fläche hat eine Größe von rund 4,9 Hektar. „Für uns war der Verkauf keine Frage, weil das Gelände nicht wirklich erschlossen ist, einen miserablen Baugrund hat, seit vielen Jahren nicht genutzt wird und auch kein Investor in Sicht ist“, sagte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar in der vergangenen Ratssitzung den Oschatzer Abgeordneten. Die mussten Zähne knirschend der Rückzahlung des Geldes zustimmen.

Rückforderung durch den Freistaat

„Wir sind bei dem Verkauf auch nicht ansatzweise auf die Idee gekommen, dass die verkauften Flächen einer Fördermittelrückzahlung unterliegen könnten“, sagt der Oschatzer Bauamtsleiter Michael Voigt. Die Fördermittel wurden beispielsweise für den Bau von Straßen in dem Areal verwendet, werden aber auf die gesamte Gewerbegebietsfläche anteilig wirksam. „Der Fördermittelgeber geht von seinem Standpunkt von einer Gebietsförderung aus“, so Voigt. In seinem Statement fügte Kretschmar hinzu, dass die Stadt nochmals rund drei Millionen Euro in die Erschließung investieren müsste, um die Flächen wirklich einem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Allerdings wurde mit dem Verkauf der Solarflächen nicht das gesamte Areal des Gewerbegebietes veräußert. „Eine Fläche von rund zehn Hektar steht trotzdem noch für eine künftige Gewerbeansiedlung zur Verfügung“, betont der Bauamtsleiter Michael Voigt.

Stadträte kritisieren Unwissenheit

„Wir stehen seit über einem Jahr mit der Landesdirektion Leipzig in dieser Sache in Verhandlung. Für uns ist die Situation mehr als ärgerlich, aber wir kommen um die Rückzahlung nicht rund rum“, so Kretschmar. Die Rückzahlungssumme wird bis zum Auslaufen der Fördermittelbindefristen berechnet. Durch konkrete Flächennachweise war es der Stadt in den vergangenen Verhandlungen gelungen, den Betrag von ursprünglich rund 145 000 Euro auf 128 000 Euro zu reduzieren.

„Ich finde es schade, dass wir jetzt Gelder aus den Rückstellungen von Grundstücksverkäufen aufbrauchen müssen, die wir anders geplant hatten. So ein Fehler darf uns nicht wieder passieren. Der gute Verkaufspreis von damals wird damit ordentlich geschmälert“, so der FDP-Abgeordnete Falk Zschäbitz. „Ich war damals gegen den Verkauf. Ich halte den Verkauf an die Solarfirma auch nicht für einen ernsthaften Beitrag für die städtische Klimapolitik. Ich denke, es ist Aufgabe der Stadt, solche Flächen vorzuhalten, auch wenn sie 20 Jahre liegen“, kommentierte der Stadtrat der Grünen David Pfennig.

Von Hagen Rösner