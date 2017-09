Oschatz nimmt Abschied vom seinem Alt-OBM Claus Förster

Oschatz. In einer bewegenden Trauerfeier haben am Freitagnachmittag Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten von Claus Förster Abschied genommen. Als erster Oberbürgermeister der Stadt Oschatz in der Nachwendezeit hatte Claus Förster in entscheidendem Maße die Weichen für den demokratischen Umbau mit gestellt. In Försters Amtszeit fällt nicht nur der Umbau der Stadtverwaltung, sondern auch die Einleitung der Stadtsanierung, der Bau des Platschbades und die Entscheidung für die Ausrichtung der Landesgartenschau.

Claus Förster Quelle: Dirk Hunger

„Wir haben als Dorfbürgermeister zu ihm aufgeblickt. Als junger Mann habe ich Claus stets bewundert und bin später gern in seine Fußtapfen getreten, als er 2001 in den verdienten Ruhestand ging“, erinnerte der jetzige Oberbürgermeister von Oschatz, Andreas Kretschmar, vor der Trauergemeinde. Das Vermächtnis von Claus Förster gilt seiner Heimatstadt Oschatz. So wurde darum gebeten, von Blumen bei der Trauerfeier abzusehen und stattdessen, den Verein „Rettet St. Aegidien“ zu unterstützen.

Von Hagen Rösner