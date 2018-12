Oschatz

Die Stadt macht sich fit für Radtouristen. Dazu zählt nicht nur der in den vergangenen Tagen fast abgeschlossene Ausbau des Mulde-Elbe-Radweges auf dem städtischen Territorium, sondern jetzt auch die Einweihung einer Ladestation für Elektro-Fahrräder im Zentrum. In der Sporerstraße wurden am Donnerstag die vier Ladesäulen scharf geschaltet. „Damit wollen wir den Radweg noch ein Stück attraktiver machen und einen städtischen Beitrag zur Klimabilanz leisten“, sagt Pressesprecherin Anja Seidel.

Zeit für Sehenswürdigkeiten

. Der Aufbau der vier grünen Ladestationen erfolgte im Zusammenhang mit dem zweiten Bauabschnitt. „Hier gab es keine Förderung. Wir haben dies aus der Stadtkasse bezahlt, weil wir es für einen wichtigen Service halten, den wir den Radtouristen hier bieten wollen“, so Seidel. Eine Ladestation besteht aus einem abschließbaren Fach, in dem eine Steckdose installiert ist. „Man kann den Akku von seinem Fahrrad abbauen, in das Fach legen, anstecken – und dann heißt es warten, bis der Akku aufgeladen ist“, sagt Anja Seidel. „Das kann bis zu vier Stunden dauern“, betont Christian Zieger, der ein eigenes Fahrradgeschäft in der Hospitalstraße betreibt. Dies sehen Tourismusexperten als Geschenk. „In dieser Zeit kann ein Besucher in der Stadt viel unternehmen, essen gehen, Sehenswürdigkeiten erkunden und einkaufen“, so die Stadtsprecherin.

E-Bike Quelle: Philipp von Ditfurth

Drei Vorteile

Die Elektorfahrräder werden zunehmend nachgefragt. Christian Zieger schätzt den Anteil seines Jahresumsatzes durch E-Bikes auf 10 bis 15 Prozent, Torsten Fritzsche geht für sein Geschäft sogar von 30 Prozent aus. „Der Ausbau des Radwegesnetzes hat begonnen und muss noch weiter erfolgen. Das passierte leider 20 Jahre zu spät in unserem Landkreis“, so der Inhaber des Zweiradtreffs in der Reithausstraße. „Die Ladestation im Zentrum in Kombination mit dem Radweg zwischen Mulde und Elbe ist eine große Chance, die die Stadt genutzt hat. Nun hoffe ich, dass sie seitens der Radfahrer auch angenommen wird“. Seiner Ansicht nach sind es nicht mehr nur die älteren Semester, die sich ein elektronisches Fahrrad zulegen. „Das Job-Rad kommt immer mehr in Mode.“ Arbeitgeber stellen ihren Angestellten E-Bikes statt Autos zur Verfügung. „Das bringt steuerliche Vorteile, schont Umwelt und Gesundheit“, sagt Fritzsche.

Mobilität erhalten

„Die ältere Klientel sieht im E-Rad vor allem die Möglichkeit, trotz nachlassender körperlicher Fitness weite Strecken zurück zu legen – da gibt es plötzlich ganz andere Möglichkeiten als mit dem herkömmlichen Drahtesel. Der gezielte Wunsch nach Mobilität treibt da die meisten an“, sagt David Schatzki, Inhaber von Schatzki Radsport &Technik in der Strehlaer Straße. Jedoch habe er neben Tourenrädern auch Elektro-Mountainbikes und weitere Modelle im Angebot. „Nahezu jede Zielgruppe kann mittlerweile bedient werden.“

Von Hagen Rösner und Christian Kunze