Oschatz

Alle Oschatzer dürfen jetzt schon mal ihre Stimmen ölen, um am kommenden Sonnabend richtig Weihnachtsstimmung zu tanken. Die Tage bis zum vierten Oschatzer Weihnachtssingen sind gezählt. Wenn am Samstag Wochenendruhe in der Stadt einkehrt, dann wird auf den Neumarkt zum Weihnachtssingen eingeladen. Ab 17 Uhr ist das Treffen aller sangesfreudiger Oschatzer angesagt. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Katrin Hanel vom Intersportgeschäft und Initiatorin des Weihnachtssingens.

Im vergangenen Jahr kamen 400 Sänger

Die Veranstaltung, die unter der Fahne der Oschatzer Werbegemeinschaft läuft, setzt auf einen Moment der Besinnung innerhalb des Weihnachtstrubels. „Wir haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass es genau solche Momente in der Vorweihnachtszeit zu wenige gibt und die Leute sich über das Weihnachtssingen sehr freuen“, so Katrin Hanel. Die vergangenen drei Veranstaltungen gaben ihr recht – von einer überschaubaren Schar von Sängern im Jahr 2015 hat sich das Sängertreffen auf dem Neumarkt zu einer gut besuchten Veranstaltung entwickelt. Im vergangenen Jahr fanden sich rund 400 Sänger auf dem Neumarkt ein.

In diesem Jahr geht der Erlös aus dem Weihnachtssingen an drei Oschatzer Vereine, die sich für die Jugendarbeit in der Stadt stark machen. Es sind das Soziokulturelle Zentrum E-Werk, das Jugendhaus „Sprungbrett“ und der Kunst- und Kulturverein „Ab-ART-ig“. „Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben sich Vereine bei uns um die Spenden beworben“, sagt Katrin Hanel. „Es wird auch in diesem Jahr wieder eine Spendenbox auf dem Markt geben. Hier haben nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen, die zum Jahresende Gutes tun wollen die Gelegenheit, etwas einzuwerfen“, so die Initiatorin des Singens. Sie hofft, dass in diesem Jahr die 2000-Euro-Grenze geknackt wird. 2015 kamen 1200 Euro, 2016 etwa 500 Euro und 2017 gut 2000 Euro für einen guten sozialen Zweck zusammen.

Erlös für einen guten Zweck

Auch in diesem Jahr fließt der Erlös aus der Aktion in den Spendentopf. Dazu gehört auch der Verkauf eines Liederheftes zum Mitsingen. „Damit kann man auch die zweiten und dritten Strophen der Lieder gut mitsingen“, schmunzelt Katrin Hanel.

Von Hagen Rösner