Oschatz/Wermsdorf

Der Flüsse verbindende Mulde-Elbe-Radweg auf Oschatzer Flur ist fast fertig. In dieser Woche wurde, konkret am Mittwoch, der fertige 3. Bauabschnitt übergeben. Ab Montag finden noch Markierungsarbeiten statt, die zu geringfügigen Einschränkungen führen können.

Kommende Woche plant der Oschatzer Stadtrat, den Bau des 4. und damit letzten Abschnitts bis zur Gemarkungsgrenze nach Liebschützberg zu vergeben. Dieser führt in weiten Teilen entlang des alten Bahngleises in Mannschatz und Schmorkau (wir berichteten).

Der zuletzt fertiggestellte Abschnitt ist rund 1,4 Kilometer lang und fast durchgängig zweieinhalb Meter breit. Auf beiden Seiten sind zudem Schotterbankette von einem halben Meter Breite angelegt worden. An zwei Stellen ist der Weg zudem drei Meter breit, um Anliegern die Zufahrt von ihren Gartengrundstücken her zu ermöglichen, so Dietmar Fellauer aus dem Bauamt der Stadt Oschatz.Diese Verbreiterung wird nicht gefördert, die Stadt trägt sie auf eigene Kosten. Ansonsten wurde der 225 000 Euro teure Teilabschnitt zwischen der Lichtstraße und der Mannschatzer Straße entlang des Dreibrückenweges, wie das übrige Vorhaben auch, zu 90 Prozent gefördert.

Als Auflage der Naturschutzbehörde sind zwei Abschnitte des Weges nicht mir Bitumen, sondern mit Schotter gebaut. Die Trasse führt durch das Schutzgebiet „Döllnitz und Mutzschener Wasser“. Als weitere Ausgleichsmaßnahme zu Eingriffen in die Natur werden in unmittelbarer Umgebung 21 Bäume neu gepflanzt.

Seit Mai baute die Strabag AG, Gruppe Döbeln am Radweg. Schon vor Ende der Arbeiten erkundeten einige Radfahrbegeisterte die Strecke, luden Bilder und Videos davon in sozialen Netzwerken hoch und warben so indirekt für den Weg. Dieser hat, wie Hauptamtsleiter Manfred Schade erklärt, neben seiner touristischen auch eine weitere Funktion. Für Schulkinder aus Mannschatz ist ein sicherer Weg zum Lernen geschaffen, Berufpendler aus dem Ortsteil kommen so unfallfrei zum Hauptbahnhof in Oschatz.

Die benachbarte Gemeinde Liebschützberg hat den Bau des überregionalen Tourismusradweges auf ihrem Territorium bereits abgeschlossen.

In der ebenfalls beteiligten Gemeinde Wermsdorf stehen noch bürokratische Hürden aus, ehe mit dem Bau begonnen werden kann. Der Radweg führt entlang mehrere Gewässer und über Waldwege. Somit bedarf es Gestattungsverträgen mit dem Forst und der Landestalsperrenverwaltung zur Wegenutzung. Selbige müssen noch geschlossen werden, erfuhr OAZ auf Nachfrage vom Bauamtsmitarbeiterin Katja Suda aus der Verwaltung.

Von Christian Kunze