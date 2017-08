Oschatz sucht drei Engel für den Weihnachtsmarkt

Oschatz. Aufgeschlossene, mutige und freundliche Kinder zwischen acht und elf Jahren haben ab jetzt die Chance, Oschatzer Weihnachtsengel zu werden. In Kooperation mit der Werbegemeinschaft Oschatz und dem Fotostudio Corinna sucht die Oschatzer Freizeitstätten GmbH drei Engel für Oschatz. Diese sollen, teils in Begleitung des Oschatzer Weihnachtsmanns, kleine Präsente an die Besucher des Weihnachtsmarktes im Stadtzentrum verteilen. Dieser findet in diesem Jahr am 8., 9. und 10. Dezember statt und wartet mit einigen Veränderungen auf (wir berichteten).

Engel sollen Präsente verteilen

Konkret ist vorgesehen, dass die drei kleinen Engel an jedem Tag des Marktes je eine Stunde lang unterwegs sind. Die Präsente aus ihren Händen stellen die Händler der Werbegemeinschaft zur Verfügung. Als Belohnung für die drei ausgewählten Kinder gibt es ein kostenloses, professionelles Engel-Fotoshooting mit dem Fotostudio Corinna zu gewinnen. Die dort entstandenen Aufnahmen werden für die Bewerbung des Oschatzer Weihnachtsmarktes und für Werbezwecke des Fotostudios verwendet. „Natürlich erhält jeder Weihnachtsengel auch ein paar Bilder für Zuhause“, sagt Claudia Werner vom Marketing der Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Bewerben können sich sowohl Jungen als auch Mädchen, obwohl man mit Engeln gemeinhin Mädchen assoziiert werden. „Wir versuchen, eine Mischung beider Geschlechter auszuwählen“, betont Claudia Werner.

Jury wählt die Sieger aus

Jede Bewerbung sollte Namen, Alter und Kontaktdaten inklusive Telefonnummer sowie ein Foto enthalten. Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Werbegemeinschaft, der Freizeitstätten GmbH und dem Fotostudio Corinna, wählt die Sieger aus. Wer die drei Oschatzer Weihnachtsengel sind, wird zum Herbstfest der Werbegemeinschaft am 8. Oktober bekannt gegeben.

Bewerbungen: Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Berufsschulstraße 20, 04758 Oschatz oder per Mail an c.werner@oschatz-erleben.de. Bewerbungsfrist: 21. September 2017

Von Christian Kunze