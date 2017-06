„Musik für Sie“ macht Musik in Oschatz – die bekannte Fernsehsendung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) macht Station in der Region. Derzeit produziert Saxonia Entertainment die nächste Auflage unter dem Motto „Sachsens Gartenträume“. Bekannte Künstler sind zu Gast am Collm – ausgestrahlt wird am 28. Juli um 20.15 Uhr.