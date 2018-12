Oschatz/Mügeln

Mit Spannung erwartete Oschatz in diesen Tagen gleich drei Meilensteine in der Elektromobilität. Ein Triebwagen für die Döllnitzbahn zur Eröffnung des teilsanierten Bahnhofs, ein E-Golf für die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes und die Inbetriebnahme von vier Ladesäulen für Elektrofahrräder am Altmarkt. Oschatz steht unter Strom – und da ist die Weihnachtsbeleuchtung im Zentrum noch gar nicht mit gerechnet!

Dieselverbot für Döllnitzbahn

Zwar ist im Falle des Triebwagens auf den Gleisen zwischen Oschatz und Mügeln noch ein Dieselmotor nötig, um mittels der Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie Spitzengeschwindigkeiten von 40 Kilometern pro Stunde zu erreichen. Aber bei mehr und mehr Dieselfahrverboten in deutschen Städten ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schmalspurbahn auch betroffen ist und der Wilde Robert komplett elektrisch angetrieben wird. Über die Schadstoff-Bilanz einer Dampflokomotive denkt seltsamerweise keiner nach...

Triebwagen sind die Zukunft des Schienenverkehrs der Döllnitzbahn. Quelle: Axel Kaminski

Neue Perspektiven eröffnen sich Radfahrern durch die Auflademöglichkeiten für elektrische Antriebe ihrer Drahtesel. Wer mit seinem E-Bike den Collm oder den Liebschützberg hinauf braust, ist auch für andere Herausforderungen gewappnet. Einmal richtig in Fahrt, überholen die E-Biker damit ratzfatz auch den Führenden auf der Bergetappe der Tour de France – ganz ohne Mühe!

Gigantische Kabeltrommel

Eine Batterieladung des neuen Elektro-Golfs für das Ordnungsamt der Oschatzer Stadtverwaltung reicht 150 Kilometer weit. Der wiederaufladbare Akku schont das Stadtsäckel im Vergleich zur alternativen Stromversorgung. Kämmerer Jörg Bringewald hätte auch ein 150 Kilometer reichendes Verlängerungskabel leasen können. Das zöge jedoch allerhand Folgekosten nach sich. Schließlich braucht es einen neuen Mitarbeiter, der das Kabel immer wieder aufrollt. Und der Bau einer wetterfesten Lagerhalle für die riesige Kabeltrommel kostet bei den derzeitigen Preisen für solche Leistungen ja auch nicht gerade wenig.

Von Christian Kunze