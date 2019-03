Oschatz

Die Stadt Oschatz hat sich in den vergangenen 20 Jahren an einigen Stellen stark verändert,wie dieser Blick in die Sporerstraße vom Altmarkt aus verrät. Im Jahr 1999 gab es hier noch eine Telefonzelle, eine Litfasssäule, Pflanzkübel aus Beton, die typischen DDR-Straßenlaternen und eine Uhr mit Werbung. Das Gasthaus „Zum Schwan“ im Hintergrund links wurde gerade saniert. Das Dach der St. Aegidienkirche (oben rechts) war noch nicht neu gedeckt.

Die Sporerstraße im März 2019. Quelle: Frank Hörügel

Heute zeigt sich die Sporerstraße dagegen aufgeräumter. Alle Häuser sind saniert, Pflaster hat die Betonplatten ersetzt – und aus der Telefonzelle ist eine Säule geworden.

Von Frank Hörügel