Oschatz

Die Stadt Oschatz hat sich in den vergangenen 20 Jahren an einigen Stellen stark verändert, wie der Blick von der Promenade in Richtung Klosterkirche verrät. Im Jahr 1999 gab es hier noch eine Minol-Tankstelle (seit 1996 stillgelegt), an der gerade Probebohrungen stattfanden. Damit sollte herausgefunden werden, wie stark die Erde mit Benzin verseucht war. Schon damals war der Bau eines Parkplatzes an dieser Stelle im Gespräch. Nach dem Abriss der Tankstelle im Jahr 2003 wurde noch im gleichen Jahr mit dem Abriss des Thomas-Müntzer-Hauses begonnen. An dessen Stelle wurde eine neue Stadthalle mit Parkplätzen gebaut und im Jahr 2006 in Betrieb genommen. Der Lidl-Markt unter dem Saal der Stadthalle wurde bereits Ende 2005 eröffnet.

Auf dem Grundstück der ehemaligen Tankstelle befindet sich heute der Lidl-Parkplatz. Quelle: Frank Hörügel

Von Frank Hörügel