Wie hoch ist in Oschatz künftig der Bedarf an Wohnraum, welche ungenutzten Flächen lassen sich beleben und wo effizient in den Klimaschutz investieren? Diese und andere Fragen werden im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek) untersucht. Die Oschatzer Stadträte beschlossen jetzt, diese 2008 begonnene Initiative weiter zu führen.