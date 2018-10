Oschatz

Die Oschatzer Stadträte haben unlängst eine Fortschreibung des Programms „InSEK“ beschlossen. Dabei handelt es sich nicht um ein Artenschutzprogramm für Insekten, sondern um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Oschatz. Gemeinsam mit der Verwaltung der Kommune und dem Planungsbüro Planet wurde schon vor Jahren das Konzept auf den Weg gebracht und wird nun in regelmäßigen Abständen – entsprechend den lokalen Bedürfnissen – angepasst.

Strehlaer Straße in Oschatz wird zur Hauptlage. Quelle: Hagen Rösner

Kernstück des Stadtbaulichen Entwicklungskonzeptes ist die Oschatzer Bevölkerungszahl beziehungsweise die Schätzung der Bevölkerungszahl für die nächsten 20 Jahre. Daraus leitet sich der Handlungsspielraum für die städtische Entwicklung ab. „Wir haben hier schon sehr früh angefangen, eigene Zahlen und Hochrechnungen für die Oschatzer Bevölkerungsentwicklung zu erarbeiten und das war gut so“, sagt der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. Aus der Rückblende hat sich nämlich erwiesen, dass die städtischen Berechnungen der Einwohnerzahlen wesentlich näher an der Realität lagen als die Erhebungen der Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes.

Hunderte Wohnungen müssen vom Markt genommen werden

Warum die Bevölkerungszahlen für InSEK so wichtig sind, schildert Holger Schilke vom Planernetzwerk Planet. „Anhand der Bevölkerungszahl lässt sich der Bedarf an Wohnungen, Freizeitflächen, Kleingärten, Gewerbeflächen oder Läden oder Schulen abschätzen. Daraus kann man wiederum einschätzen, wie sich Oschatz entwickelt, ober mehr Wohnungen gebaut werden müssen oder alte Wohnungen abgerissen werden.“

In der Neufassung der Konzeption werden die Bevölkerungszahlen für die nächsten Jahrzehnte prognostiziert. Dabei gibt es eine günstige und eine ungünstige Entwicklung vorhergesagt. Demnach leben 2020 entsprechend der günstigen Entwicklung noch 14 431 Menschen (13 787 Menschen nach ungünstiger Entwicklung) in Oschatz. 2025 sind es 13 703 Menschen (13 037) und 2030 noch 12 954 Leute (12 324 Menschen).

Hoher Leerstand bei Handel und Gewerbe

Entsprechend der günstigeren Bevölkerungsentwicklung wird Oschatz bis zum Jahr 2030 einen Wohnungsüberschuss von rund 750 Einheiten haben. Hier will das Konzept regulierend eingreifen. Dabei geht es nicht nur um den sturen Rückbau von Wohnfläche, sondern eine Sanierung, entsprechend den sich ständig ändernden qualitativen Ansprüchen der Menschen. Dabei hat sich in der Vergangenheit in anderen Städten gezeigt, dass ein zu hoher Wohnungsleerstand einen großen Preisdruck aufbaut. Aus diesem Grund soll der Wohnungsleerstand in Oschatz die Acht-Prozent-Marke nicht überschreiten.

Ähnliche Erwägungen gibt es im Bereich des Handels und Gewerbes. Auch hier spielte der Ladenleerstand eine wichtige Rolle. Dazu wurde in Oschatz eine Hauptlage im Innenstadtgebiet definiert. Hier hatte das Planernetzwerk eigene Erhebungen angestellt und einen Leerstand ermittelt. Dabei wurde ein durchschnittlicher Gewerbeflächen-Leerstand von 29,6 Prozent ermittelt. In der Fortschreibung des Konzepts gibt es außerdem die Empfehlung, die Strehlaer Straße nicht mehr als Nebenlage, sondern als Hauptlage zu behandeln.

Von Hagen Rösner