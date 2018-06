Oschatz

In der vergangenen Woche monierte OAZ-Leser Manfred Wirth den Zustand des Weltkriegsdenkmals auf dem städtischen Friedhof in Oschatz. Konkret bemängelte er den unzureichenden Grünschnitt, herumliegende Zweige sowie den Zustand der Holzkreuze, die kreisförmig um den Gedenkstein in der Mitte angeordnet und den Oschatzern gewidmet sind, die im Zweiten Weltkrieg gefallen waren.

Die Stadt erklärte daraufhin, dass die Stadtgärtnerei das Denkmal in regelmäßigen Abständen pflege, und versicherte, dass auch die Kreuze aller zwei Jahre frisch gestrichen werden. „Die Anlage ist in unseren Augen in Ordnung.“

Zerbrochenes Holzkreuz und fehlende Ziffer

Bei der Recherche der OAZ vor Ort fielen allerdings auch zwei weitere Mängel auf: Zum einen ein Holzkreuz, dessen Querbalken abgebrochen war und auf dem Boden lag. Zum anderen am Gedenkstein selbst: Dort fehlte eine Ziffer bei den Jahreszahlen, so dass der Zeitraum des Krieges nun mit „939 – 1945“ angegeben wird. Ob die Ziffer einfach abgefallen oder von jemandem entwendet worden war, darüber lässt sich nur spekulieren.

Die Stadtverwaltung Oschatz erfuhr erst im Zuge dieser Recherche von den beiden Schäden und versprach eine Prüfung. Nun teilt Pressesprecherin Anja Seidel mit, dass man die „Schäden am Weltkriegsdenkmal beheben und die Ziffern ergänzen wird. Auch das Kreuz werden wir reparieren“.

Von Christian Neffe