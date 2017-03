Oschatz. Abgucken erlaubt. Die Stadt Torgau wird im Jahr 2022 die 9. Sächsische Landesgartenschau ausrichten. Dazu gibt es inzwischen auch schon ein Konzept. Doch oftmals tauchen bei der praktischen Umsetzung vom Projekten Fragen auf. Aus diesem Grund besuchte die Torgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth ihren Oschatzer Amtskollegen Andreas Kretschmar, um sich im Vorfeld ganz praktische Tipps abzulauschen. Begleitet wurde die Torgauer Oberbürgermeisterin von Katrin Arndt (Kämmerei), Karin Hahn (Sanierungsberatungsstelle) und Bettina Klein (Natur- und Umweltstelle). Immerhin hat die Stadt Oschatz bei der Umsetzung der Landesgartenschau 2006 viel Lob eingeheimst. Auch darüber hinaus gilt Oschatz als die sächsische Stadt, der es gelungen ist, die Landesgartenschau nachhaltig zu nutzen. „Ich war schon einmal als Besucherin hier auf dem Gelände. Ich bin Andreas Kretschmar sehr dankbar, dass er uns seine praktischen Erfahrungen bei der Ausrichtung der Landesgartenschau erläutert hat“, so Romina Barth.

Das Torgauer Gartenschaukonzept will die Besucher in die Stadt ziehen. Dazu soll in besonderer Weise der grüne Stadtgürtel, das „Glacis“, mit einbezogen werden. „Ich bin schon sehr gespannt, wie es den Torgauern gelingt, ihr Konzept umzusetzen“, so Kretschmar.

Von Hagen Rösner