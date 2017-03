Oschatz. „Wir sind bei der Vorbereitung des Oschatzer Autofrühlings schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Darüber bin ich sehr froh“, sagt Carola Schönfeld, die Vorsitzende der Oschatzer Werbegemeinschaft über das Treffen am Dienstagabend, an dem Innenstadthändler und Vertreter der regionalen Autohäuser teilgenommen haben. Der Oschatzer Autofrühling, der am 13. Mai inzwischen zum 21. Mal ausgerichtet wird, soll wieder eine Besuchermagnet werden. „Wir haben im vergangenen Jahr die Messlatte sehr hoch gehangen. Wir hatten ein super Wetter, viele Autohäuser und ein tolles Programm, unter anderem die ,Ludolfs vom Schrottplatz’, das hat natürlich viele Besucher aktiviert“, berichtet Carola Schönfeld.

Auch für dieses Jahr stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Autofrühling ein Erfolg wird. „Traditionell gibt es bei der Veranstaltung immer eine Paarbildung, bei der sich ein Autohaus und ein Innenstadthändler zusammentun und sich gemeinsam präsentieren“, sagt Schönfeld. Bei der Sitzung am Dienstagabend hatten sich bereits die ersten Partner zusammengetan.

In den kommenden zwei Wochen wird es noch einen Infobrief an alle Teilnehmer geben, dann sollen sich auch die anderen Partner gefunden haben. Carola Schönfeld rechnet damit, dass sich auch in diesem Jahr wieder 15 bis 16 Autohäuser aus Oschatz und dem Umland am Autofrühling beteiligen werden. Austragungsort ist wieder die Oschatzer Innenstadt.

Über mögliche Veranstaltungshöhepunkte habe man sich bei der Vorbereitungsberatung auch verständigt. Allerdings sei hier noch nichts spruchreif. Speziell für den Autofrühling wird es in diesem Jahr in der Oschatzer Allgemeinen Zeitung und in der Oschatzer Rundschau eine Sonderbeilage geben.

Von Hagen Rösner