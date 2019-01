Region Oschatz

Zu spät zum Bremsen: Das Vorderrad rumpelt lautstark durchs Schlagloch – schönen Gruß an die Stoßdämpfer! Dieses unangenehme Erlebnis wird Autofahrer auf einigen Straßen in der Region Oschatz immer wieder beschert. Die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei Oschatz sind seit der vergangenen Woche dabei, die schlimmsten Schlaglöcher zu flicken. Doch der Winter mit Frostaufbrüchen kommt erst noch. Und eine generelle Besserung der Lage ist auch danach nicht in Sicht.

„Zur Zeit sind die Winterschäden im Bereich der Straßenmeisterei Oschatz noch gering“, sagt Eckhard Rexroth. Der Winter habe ja gerade erst begonnen. „Generell liegen die Schwerpunkte häufig in den noch nicht ausgebauten Ortslagen“, ergänzt der Kreisbaudezernent.

Die schlimmsten Schlagloch-Pisten im Bereich Oschatz sind nach seiner Einschätzung derzeit die Oschatzer Bahnhofsstraße, die Ortsdurchfahrt Merkwitz sowie die Straße zwischen dem Kreisverkehr aus Richtung Lonnewitz in Richtung Naundorf/Schweta bis zum Beginn des Ausbaues der Mügelner Ortsumgehung.

Verstärkte Fahrbahnschäden zu erwarten

Und in den nächsten Wochen dürfte es noch schlimmer kommen. „Auf Grund der anhaltenden nasskalten Witterung sind verstärkte Fahrbahnschäden zu erwarten“, blickt Rexroth voraus. Eine genaue Einschätzung sei aber sicherlich erst Ende März möglich.

Die Stadt Oschatz ist für die Schlaglochpisten in der Bahnhofstraße und im Stadtteil Merkwitz nicht verantwortlich, denn hier handelt es sich um Staatsstraßen. Der Döllnitzstadt bleibt deshalb nichts anderes übrig, als dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkeh (Lasuv) mit dem grundhaften Ausbau der beiden schlimmsten Straßen im Stadtgebiet ständig in den Ohren zu liegen. „Die Bahnhofstraße hat seit mehr als zehn Jahren hohe Priorität für uns“, sagt die Oschatzer Pressesprecherin Anja Seidel. Das Gleiche gelte für die Lindenstraße in Merkwitz. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) ist nach ihren Angaben in regelmäßigem Austausch mit dem Landesamt. „Und er mahnt immer wieder den Ausbau an. Wir bleiben weiter dran“, so Seidel.

Hoffnungsschimmer für Merkwitz

Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch nur für Merkwitz, die Bahnhofstraße spielt in den Planungen des Landesamtes bisher keine Rolle. „In den nächsten Jahren haben wir für die S 30 Bahnhofstraße keine Erhaltungsmaßnahmen in Planung, ein Ausbau ist grundsätzlich nicht vorgesehen“, sagt die Sprecherin der Behörde Isabel Siebert.

Planfeststellungsverfahren steht bevor

Mit der Stadtverwaltung Oschatz sei abgestimmt, dass das Landesamt zunächst die Planung für den Ausbau der Lindenstraße und Hangstraße in Merkwitz bearbeite. Aktueller Planungsstand hier: Der Vorentwurf für die Planung wird laut Siebert derzeit erarbeitet. Nach dessen Genehmigung stehe später noch ein Planfeststellungsverfahren bevor.

Radweg nicht vor 2023

Wird es denn wenigstens einen Radweg an der Bahnhofstraße geben? „Der Anbau eines Radwegs wird im Rahmen einer Erhaltungsplanung mit geprüft. Eine solche Planung steht aus heutiger Sicht allerdings nicht vor 2023 an“, antwortet die Behördenspredcherin.

Von frank hörügel