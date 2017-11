Oschatzer Bauhof und Stadtgärtnerei entfernen Sturmholz

Oschatz. Wer von Luppa aus auf der Bundesstraße 6 nach Oschatz fährt, der wird am Ortseingang nicht wie üblich mit einem Ortsschild, sondern mit Verkehrsschild „Geschwindigkeitsbegrenzung 50“ begrüßt. „Kannste knicken“ musste sich Sturm Herwart gedacht haben, und hatte kurzer Hand das Ortseingangsschild umgelegt. Als kurzzeitiger Ersatz wurde jetzt ein Verkehrsschild zur Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt.

„Ansonsten hielten sich die kommunalen Schäden im Oschatzer Stadtgebiet in Grenzen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. In erster Linie habe sich der Sturm im Stadtgebiet an Bäumen ausgetobt. „Beim Ersteinsatz, um Gefahren zu beseitigen war die Oschatzer Feuerwehr im Dauereinsatz. Dafür einen herzlichen Dank“, so Andreas Kretschmar. Noch am Sonntag haben Stadtgärtnerei und der Bauhof mit der Schadensbeseitigung begonnen. „Bei uns gibt es eine enge Vernetzung zwischen der Einsatzzentrale der Feuerwehr und den nachgeordneten Einrichtungen. Die Feuerwehr hat eine Liste der entsprechenden Schäden aufgenommen und unverzüglich an Bauhof und Stadtgärtnerei weitergegeben. Die dann nach einer Dokumentation mit der Abarbeitung begonnen haben“, sagt der Oberbürgermeister.

In der Gelbrichstraße hatte es beispielsweise eine große Tanne genau zwischen zwei Autos ungelegt. „Es gab eine große Anzahl von kleineren Beschädigungen am kommunalen Geb, die in erster Linie von den zuständigen Hausmeistern begutachtet und auch repariert wurden. Was wir selber machen können machen wir auch selber“, sagt Andreas Kretschmar. Das traf unter anderem auch auf das Thomas-Müntzer-Haus zu, wo der Wind einige Bleche verbogen hatte. „Das hat der dortige Techniker und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, Tobias Scholz, gleich selbst in den Griff bekommen“, lobt der Oberbürgermeister Einsatzkräfte und Mitarbeiter.

Von Hagen Rösner