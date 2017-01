Oschatz. Nicht nur Hochschulen und Universitäten bundesweit öffneten am Donnerstag ihre Türen. Auch das Berufliche Schulzentrum mit der Stammschule Am Zeugamt 4 lud potenzielle Auszubildende zum „Schnuppern“ ein. Das Berufliche Gymnasium, nach dessen erfolgreichem Abschluss man die allgemeine Hochschulreife erlangt hat, stellte sich am Vormittag vor – und rund 70 Jungen und Mädchen kamen aus den umliegenden Oberschulen in Mügeln, Oschatz, Wermsdorf, Naundorf und Strehla sowie vom Thomas-Mann-Gymnasium.

„Wir freuen uns über so viel Interesse. Heute sind vor allem Schüler der Klassenstufe 9 da, die sich orientieren wollen. Hinzu kommen ein paar Zehntklässler, die zum Termin im vergangenen Jahr verhindert waren“, sagt Marina Schwarzbach. Die stellvertretende Schulleiterin gab den Schülern einen theoretischen Einstieg in die Ausbildung mit den Fachrichtungen Wirtschafts- oder Ernährungswissenschaft. Anschließend ging es auf einen Rundgang durch das Schulgebäude. Die Oberschüler erkundeten Klassenräume und Fachkabinette allerdings nicht auf eigene Faust, sondern hatten besondere Begleiter. Nicht die Lehrer nahmen sie an die Hand, sondern Schülerlotsen der Klasse WG 11 des Beruflichen Gymnasiums, die selbst seit einem knappen halben Jahr hier lernen – zu ihnen gehören Jessica Horn und Anika Stiffel.

Schon im Erdgeschoss sorgte eine moderne Einrichtung für erstaunte Gesichter bei Schülerinnen wie Amely Jaworski und Carolin Werner. Der Vertretungsplan wird dort nicht auf Papier gedruckt ausgehängt, sondern auf einem großen Monitor angezeigt.

Wer beim Schnuppern am Donnerstagvormittag überzeugt wurde und neugierig geworden ist, der kann sich am 11. März einen vertiefenden Einblick in den Lernalltag am Beruflichen Schulzentrum verschaffen. Dann findet der nächste Tag der offenen Tür in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt. „An diesem Tag haben zudem ehemalige Schülerinnen und Schüler und weitere Interessierte die Gelegenheit, sich ein Bild vom umfangreichen Ausbildungsspektrum der Einrichtung zu machen“, erklärt Marina Schwarzbach.

Von Christian Kunze