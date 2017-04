Oschatz/Leipzig. Wer den Bund fürs Leben schließt, der will mit der oder dem Zukünftigen durch Höhen und Tiefen gehen. Das Brautpaar Anja Kießig (38) aus Oschatz und Tom Ungethüm (37) aus Leipzig hat das erste Hoch ihrer Ehe bereits hinter sich. Am Sonnabend stiegen sie nach der Trauzeremonie in Wermsdorf ins Auto gen Oschatz und anschließend die 199 Stufen zur Oschatzer Türmerwohnung auf St. Aegidien hinauf – gemeinsam mit ihrer zwölfköpfigen Hochzeitsgesellschaft. Hoch oben über den Dächern der Stadt ließen sie die Sektkorken knallen, schnitten die die Hochzeitstorte an, ließen Luftballons und Seifenblasen fliegen und lauschten den Berichten des hauptamtlichen Türmers Alexander Nitsche über das Leben der einst hier wohnenden Familie Quietzsch. Für das Paar ist es nicht der erste Aufstieg in die Wohnung. „Wir haben uns vor zwei Jahren ineinander verliebt, vor einem Jahr waren wir das erste Mal gemeinsam hier und haben uns in die Türmerstube verliebt. Nun sind wir wieder da“, freut sich die Braut, deren Mutter den erneuten Aufstieg der Beiden an diesem besonderen Tag organisiert hatte.



Von Christian Kunze