Oschatz. Was haben Jedi-Ritter, Weihnachtswichtel und Standardtänzer gemeinsam? Alle drei sind Teil der diesjährigen Weihnachtsgala der Grundschule zum Bücherwurm. In der Aula der benachbarten Robert-Härtwig-Oberschule sorgte diese Mischung am Mittwoch zweimal für volle Stuhlreihen.

Jahr um Jahr begrüßen die Bücherwürmer ihre Besucher kurz vorm Fest und zeigen, was sie können – egal ob als Gruppe im Ganztagsangebot oder mit talentierten Einzelleistungen. Das Spektrum der Schülerleistungen reicht dabei von Gesang im Chor und Solo über Tanz bis hin zu Rezitation, Schauspiel, Instrumentalstücken und Ensembleleistungen.

Hervorgehoben werden kann hier klar das gemeinsam mit der Kreismusikschule Heinrich Schütz einstudierte Musicalprojekt der Klassenstufe 3. Darin geht es gruslig zu, denn es zeugt davon, dass auch Gespenster Hexen und Vampire Weihnachten feiern wollen.

Nicht so umfangreich wäre das 90-Minuten-Programm ohne die Beiträge der Gruppen unter der Leitung von Ines Schurig und Madelaine Fellmann. Sie sorgen für bunte, stimmungsvolle und auch individuelle Momente. Besonderen Charme bekam das diesjährige Weihnachtsprogramm durch die Helden der Star-Wars-Saga, die über den Nutzen von Geschenken zum Fest streiten oder über die Weihnachtswichtel, die nach getaner Arbeit für den Weihnachtsmann nicht etwa auf der faulen Haut liegen, sondern die Zipfelmützen abwerfen und gegen coole Sonnenbrillen eintauschen und einige Breakdance-Einlagen zeigen. So hat man die kleinen fleißigen Helfer in der Tat noch niemals gesehen.

Nicht stattfinden konnte indes in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Außengelände – aufgrund von Bauarbeiten am Hortgebäude.







Von Christian Kunze