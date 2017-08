Oschatzer Bücherwürmer freuen sich über Tempolimit an ihrer Schule

Oschatz.

Überraschung zum Schulstart in der Bahnhofstraße: Vor der Grundschule zum Bücherwurm und der Oberschule Robert Härtwig gilt jetzt Tempo 30. Das seit langer Zeit geforderte Limit wurde jetzt von der örtlichen Verkehrsbehörde angeordnet und gilt werktags in der Zeit von 7 bis 16 Uhr. Notwendig ist es, denn vor allem in den Morgenstunden, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule bringen, geht es eng, hektisch und unübersichtlich zu. Während der Bauarbeiten um das Gebäude der Grundschule hatte sich die Situation noch verschärft. Überrascht zeigten sich am Dienstag Früh Mitglieder und Mitarbeiter der Verkehrswacht in Oschatz, die an dieser Stelle traditionell die Fahrweise der motorisierten Verkehrsteilnehmer zu Schulbeginn unter die Lupe nehmen. „Leider ist noch nicht allen Autofahrern die neue Beschilderung aufgefallen“, so Mitarbeiterin Anke Spindler. Über Arbeit und Probleme der Verkehrswacht informierte sich am Dienstag Bundestagskandidat Marian Wendt (CDU). Er hatte vom Einbruch und Diebstahl bei dem Verein erfahren und überreichte Henry Schomaker und Claudia Schober-Hermann vom Vorstand eine Heckenschere.



Von Christian Kunze