Oschatzer Bücherwürmer und Grashüpfer gewähren Einblicke

Großer Andrang herrschte jetzt in zwei Gebäuden an der Bahnhofstraße in Oschatz. Die Grundschule zum Bücherwurm und der benachbarte Hort Grashüpfer öffneten ihre Türen für Besucher. Das neue Hortgebäude stand dabei neben den künftigen Schülern und deren Eltern auch der übrigen Öffentlichkeit offen.