Oschatzer Bücherwurm-Grundschüler erkunden den Kreislauf des Wassers

Was passiert mit Wasser, dass wir täglich in den Abfluss, die Toilette oder Waschmaschine laufen lassen? Dieser Frage gingen jetzt die Drittklässler der Grundschule zum Bücherwurm in Oschatz nach. Auf der Kläranlage des Abwasserverbandes Untere Döllnitz. Diese öffnet demnächst auch für andere Interessenten.