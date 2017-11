Oschatzer Bühne frei für Döbelner Liedermacherin Lisbeth Parker

Oschatz/Döbeln. Eine Frau, ihre Gitarre und eine Couch – mehr brauchte es nicht für einen gelungenen Liedermacherabend in der Kleinkunstbühne des E-Werks. Lisbeth Parker absolvierte dort jüngst ihren dritten Soloauftritt – und das Lampenfieber der 29-Jährigen verflog sogleich angesichts der gemütlichen Atmosphäre der neu gestalteten Schaltwarte im soziokulturellen Zentrum in der Lichtstraße. „Das ist ja wie im Wohnzimmer“, meinte die Döbelnerin – und griff selbstbewusst in die Seiten. Das tat sie bisher vor allem in zwei Bands und hat dort auch schon Auftrittserfahrungen bei Konzerten mit bis zu 700 Fans gesammelt.

Der rote Faden ihres Repertoires bei den Soloabenden sind die bisherigen „Epochen“ ihres Lebens, wie sie selbst sagt. Im Laufe des gut zweistündigen Konzerts vor reichlich 20 Gästen stellt sich dann heraus, dass die Musik das Leben der jungen Frau schon begleitet, seit sie in die Schule kam – dementsprechend gliedert sich das Liedgut in die Phasen vor, während und nach der Pubertät. Entsprechend bunt fällt die Mischung aus. Da treffen die Backstreet Boys auf Ella Endlich, Bryan Adams auf Ute Freudenberg und The Boxtops auf Reinhard Mey.

Zwischen den Liedern erzählt Lisa, wie Lisbeth mit richtigem Namen heißt, aus ihrem richtigen Leben. Wie sie vom Wunsch, Schlagzeug und Trompete zu spielen, der Mutter zu Liebe doch zur Gitarre gewechselt ist („Die kannst du überall mit hinnehmen.“) und sich viele Griffe selbst beibrachte. Wie sie nach nicht abgeschlossenen Ausbildungen zur Hotelfachfrau und Musicalsängerin für einige Wochen auf dem Jakobsweg pilgerte und welche Songs sie dabei begleiteten – all das teilt sie mit den Zuhörern.

Unaufgeregt und authentisch ist der Abschlusssong. „Zerrissen“ ist im Gegensatz zu allen anderen Stücken kein Cover, sondern stammt aus Lisbeth Parkers eigener Feder. Thema ist darin, der Titel lässt es erahnen, das Wirrwarr an Gefühlen, dass einen überkommt, wenn die erste große Liebe vorbei ist. Auch das gehört zu den Stationen in Lisbeth Parkers Leben und erntete ebenso viel Applaus wie die übrigen Beiträge des Abends.

Von Christian Kunze