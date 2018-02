Oschatzer Carneval Club zieht Saisonbilanz

Oschatz. Nach der Saison ist vor der Saison – die Narren des Oschatzer Carneval Club (OCC) ließen jetzt die Wochen zwischen 11.11. und Aschermittwoch Revue passieren – und zogen ein positives Fazit. Der neue Vorstand konzentrierte sich auf drei Veranstaltungen – Saisoneröffnung mit Schlüsselübergabe auf dem Neumarkt, Abendveranstaltung (Maskenball im Müntzer-Schloss) in der Stadthalle und den Faschings-UmZUG mit der Döllnitzbahn zwischen Oschatz und Mügeln.

Närrisches Programm überzeugt die Besucher

„Gefreut haben wir uns über viele Besucher zur wiederbelebten Saisoneröffnung. Bei der Abendveranstaltung im Januar hätten es mehr Besucher sein können. Jene, die da waren, gaben eindeutiges Feedback – unser Programm hat überzeugt. Das gibt uns Rückenwind für die nächsten Monate“, so Präsidentin Sindy Schneider. Erfreulich war auch, dass sich nach der Abendveranstaltung spontan eine jugendliche Besucherin entschieden hat, künftig mittanzen zu wollen.

Höhepunkt des närrischen Treibens war der Umzug auf der Schiene. Hier bedarf es keiner Werbung mehr. „Im kommenden Jahr feiern wir den 5. Zug dieser Art. Für dieses kleine Jubiläum brauchen wir noch mehr Unterstützung und suchen stetig neue Helfer, Mitglieder und Sponsoren“, so Schneider.

Generationwechsel ist vollzogen

Während der Veranstaltungen führten die Mitglieder zahlreiche Gespräche – auch bei den Besuchen anderer Vereine in der Region. „Dabei haben wir immer mal wieder gehört, der OCC habe sich aufgelöst und neu gegründet. Das ist falsch. Wir haben vielmehr einen Generationswechsel angeschoben, der nun Stück für Stück vollzogen wird“, so Schneider.

Oschatzer Club sucht neue Narren

Termine und Mottofindung für die neue Saison standen nach der Auswertung des zurückliegenden an. Hier ist noch nichts in Stein gemeißelt. An Ideen mangelt es dem OCC nicht – jedoch an der personellen Stärke diese auch umzusetzen. Gebraucht werden im Oschatzer Karneval nicht nur Narren – das Spektrum der Aufgaben ist vielfältig.

Facebookseite: Oschatzer Carneval Club e.V. E-Mail: OCC-helau@web.de

Von Christian Kunze