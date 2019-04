Oschatz

„ Berufe in der Krankenpflege haben Zukunft. Wir bilden daher regelmäßig aus, denn auch wir als Unternehmen wollen zukunftsfähig bleiben“, fasst Antje Doßmann, Pflegedienstleiterin in der Collm Klinik Oschatz zusammen. Mit gut ausgebildetem Personal legt das Unternehmen dafür den Grundstein. So freut sich Antje Doßmann, dass nach erfolgreicher Ausbildung in der Regel alle Azubi übernommen werden können.

Für das Engagement in der Ausbildung von jungen Fachkräften erhielt die Oschatzer Collm Klinik am Mittwoch das Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit: „Mit dieser Urkunde werden seit 2006 Unternehmen aus der Region geehrt, die sich vor Ort für die Ausbildung stark machen. Die Normierungen kommen meist von der Beratern der Arbeitsagentur, die mit den Partnern in Kontakt stehen“, verdeutlicht Volkmar Beier, der Pressesprecher der Arbeitsagentur in Oschatz.

Zwei weitere Azubis werden ausgebildet

Neben dem „Klassiker“ Gesundheits- und Krankenpfleger bildet die Collm Klinik auch in dem Beruf Operationstechnische Assistenten aus. Für den Ausbildungsbeginn 2019 hat die Collm Klinik bereits acht Ausbildungsverträge abgeschlossen. „Wir haben die Absicht, noch zwei weitere Azubi als Gesundheits- und Krankenpfleger einzustellen und nehmen in den nächsten Wochen Bewerbungen entgegen.“

Bei der Gewinnung junger Leute setzt die Collm Klinik vor allem auf Praktika, Ferienarbeit und wirbt auf Ausbildungsmessen. Gute Chancen haben auch Studienabbrecher und so genannte Quereinsteiger, die erst über Umwege und teils über persönliche Erfahrungen in die Krankenpflege finden. Doch egal über welchen Weg, der Leitgedanke des Unternehmens ist für alle verbindlich: „Freundlichkeit ist unsere Medizin“.

Fachkräfteentwicklung aufbebaut

So stehen während der Ausbildung neben dem theoretischen Wissen und der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen vor allem der soziale Umgang mit Menschen im Vordergrund. „Und dabei begleiten unsere ausgebildeten Praxisanleiter die Auszubildenden“, so Antje Doßmann weiter.

„Die Collm Klinik Oschatz führt seit Jahren junge Menschen erfolgreich in Pflegeberufe ein und ermöglicht auch spätere Berufseinstiege. Wer solche Potenziale erkennt und entwickelt, leistet einen aktiven Beitrag zur Fachkräfteentwicklung und das bringt weiter“, fasst Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg zusammen. „Wir freuen uns, diesen erfolgreichen Prozess aktiv zu begleiten.“

Von Hagen Rösner