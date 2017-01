Oschatz. Das soziale Netzwerk Facebook sichert Unternehmen Aufmerksamkeit und kann zur Stolperfalle für Diebe werden. Diese Erfahrung hat der Oschatzer Computer- und Werbemittelhändler Thomas Schupke kürzlich gemacht. Er betreibt unter anderem einen Computerladen in Meißen. Dort wurden ihm vor den Weihnachtsfeiertagen zwei Laptops gestohlen, die Diebe bei ihrer Tat gefilmt. Die Aufnahmen nutzte er, um über Facebook die Täter zu identifizieren – mit Erfolg. „Ich glaube nicht, dass ich die Technik oder das Geld wieder bekomme. Aber es wirkt abschreckend, dass die Täter gefasst werden konnten“, so der Unternehmer.

Meist Werbe- und Informationsplattform

Im Normalfall nutzen Unternehmen Facebook jedoch eher als Werbe- und Informationsplattform. So wie die Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Deren neue Geschäftsführerin Uta Moritz hat Wort gehalten: Bei ihrem Amtsantritt kündigte sie einen eigenen Facebook-Auftritt des Thomas-Müntzer-Hauses, ferner ein modernes Beschwerde-Management via soziales Netzwerk an. „Facebook ist ein tolles Marketing-Tool“, sagt die zuständige Mitarbeiterin Claudia Werner. Am stärksten frequentiert ist die Seite, die sich dem Platschbad widmet. „Dort wird sehr umfangreich und kontrovers über die geplanten Veränderungen diskutiert“, sagt Werner. Manche Nutzer vergessen dabei ihre gute Kinderstube. „Aber auch mit diesen müssen wir uns auseinander setzen, die Kritik ernst nehmen. Im Netz wird sie direkt schnell geäußert, das ist ein Bonus.“ Unter „Oschatz erleben“ sind Aktivitäten von Museum, Stadtinfo und Bibliothek zusammengefasst. „Hier steht die Werbung im Vordergrund“, so Werner.

Große Firmen spielen bei Facebook fast keine Rolle

Während sich Facebook in der regionalen Kulturbranche etabliert hat, sieht es bei der Wirtschaft anders aus. Große Firmen wie Frankenstolz oder die Glasseide spielen bei Facebook fast keine Rolle. Das mag daran liegen, dass sie eine feste Stammkundschaft haben und auf Informationsweitergabe via sozialer Netzwerke nicht angewiesen sind. Das sieht bei kleinen, regional verwurzelten Firmen anders aus. Das Betonwerk hat einen Facebookauftritt. Dort können sich potenzielle Kunden über das Spektrum informieren. Die Firma veröffentlicht ein Stück Unternehmenskultur, gibt Einblicke in die Fachkraftgewinnung oder Schulung der Mitarbeiter.

Auch die Oschatzer Werbegemeinschaft ist auf Facebook aktiv. Der Verein hat einen großen Teil seiner lokalen Informationspolitik von der Homepage dorthin verlagert. Man kann unter anderem ein Video vom Oschatzer Weihnachtsliedersingen anschauen oder sich ganzjährig über Veranstaltungen und Rabattaktionen informieren. Die Werbegemeinschaft nutzt diese Plattform vor allem für die Bewerbung eigener Aktivitäten, wie Autofrühling oder Modenacht.

Fürs Geschäft ist die Plattform unverzichtbar

Inzwischen haben zahlreiche kleinere Firmen und Händler in Oschatz das soziale Netzwerk für sich entdeckt. Ines Schurig, die Inhaberin des VitaliO beispielsweise, bewirbt ihre Modeveranstaltungen so im Web. Von der Modenschau des vergangenen Wochenendes finden sich ganze Fotostrecken bei Facebook. „Privat bin ich selbst nicht dort angemeldet. Für das Geschäft ist die Plattform allerdings unverzichtbar. Binnen zwei Stunden nach der letzten Messe kamen Anfragen, wo es Impressionen zu sehen gibt. Genau so schnell können wir diese Sehnsucht danach online befriedigen“, so Schurig. Die Aktivitäten korrespondieren mit dem Verhalten der Kundschaft. „Gerade im Bereich Brautmode holen sich Frauen inzwischen verstärkt Anregungen aus dem Internet“, weiß sie.

Bäckermeister Nils Taube verbringt den größten Teil des Tages in der Backstube. Trotzdem findet er Zeit, seine Facebookgemeinde an der Entwicklung seines Unternehmens im Oschatzer Ortsteil Merkwitz teilhaben zu lassen. Die Fertigstellung des Weihnachtsstollens wird ebenso gepostet wie Sonderangebote.

Nicht zuletzt ist auch die Oschatzer Allgemeine Zeitung ergänzend zu ihrer gedruckten Ausgabe und zu ihrem Online-Auftritt auf Facebook aktiv. Unter LVZ Nordsachsen sind die wichtigsten lokalen Nachrichten aus Oschatz und der Collm-Region zu finden – und erreichen binnen Sekunden hunderte, binnen Stunden tausende Leser.

Von Christian Kunze und Hagen Rösner