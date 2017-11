Oschatzer Dachdecker beheben 230 Sturmschäden

Collm-Region. Windgeschwindigkeiten von bis zu 112 Kilometer pro Stunde registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr an seiner Station in Oschatz. Das entspricht nach Angaben von Pia Kreter von der Regionalen Wetterberatung Leipzig beim DWD der Windstärke 11. Der Spitzenwert beim Sturmtief Xavier Anfang Oktober habe bei 95 km/h gelegen. Diese Marke wurde bereits Sonntagmorgen gegen 6 Uhr mit Böen von rund 100 km/h überboten. Der Oschatzer Wind-Rekordwert von 140 km/h aus dem Jahr 1984 blieb jedoch unangetastet.

Diese heftigen Windböen hatten Auswirkungen auf die Stromversorgung in der Region. Wie Mitnetz-Strom-Pressesprecherin Evelyn Zaruba mitteilte, waren Sonntag gegen 7 Uhr bis zu 1500 Kunden des Unternehmens ohne Strom. Störungen habe es unter anderem in Grauschwitz und Ablass gegeben. Gegen 18 Uhr seien alle Kunden wieder mit Strom versorgt worden. Rund 230 Mitarbeiter seien im gesamten Versorgungsgebiet von Mitnetz Strom zusammen mit Feuerwehren und Vertragsfirmen im Einsatz gewesen , um Schäden aufzunehmen und Reparaturmaßnahmen einzuleiten.

Erhebliche Schäden registrierte auch der Staatsbetrieb Sachsenforst. .„Durch den Sturm sind nach ersten Erhebungen in den Wäldern rund um Leipzig insgesamt rund 14 000 Festmeter Schadholz angefallen. Wir sind dankbar, dass keine Waldbesucher zu Schaden kamen“, teilte Forstdirektor Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig mit. Neben dem Gebiet um Kloster Buch und dem Thümmlitzwald habe der Wermsdorfer Wald zu Schadensschwerpunkten gehört.

Viel zu tun haben nach Sturmtief Herwarth auch die Dachdeckerbetriebe und Versicherungsagenturen der Region Oschatz. Allein bei den drei Dachdeckerunternehmen Korn, Winter und Naujoks in Oschatz summiert sich die Summe der gemeldeten Schäden auf 230, Tendenz steigen. „Wir arbeiten das jetzt Stück für Stück ab und sammeln immer noch. Das Telefon steht nicht still“, so René Naujoks.

Auffällig sei, dass vor allem im Oschatzer Stadtgebiet Schäden gemeldet wurden, im Umland ab kaum, sagt Andreas Höfling, Allianz-Versicherungsvertreter mit Büro am Altmarkt. Er leitet derzeit kommissarisch eine weitere Agentur in Oschatz mit und bearbeitet um die 80 Fälle – vor allem Gebäudeschäden. Autos seien dagegen kaum in Mitleidenschaft gezogen wurden, sagte er. Allianz-Vertreter Frank Schneider gab auf Nachfrage 20 Schäden an, Annett Biedermann von der Signal Iduna 12. Immens hohe Schadenssumme seien die Ausnahme, das meiste liege zwischen 200 und 500 Euro.

Von Axel Kaminski und Christian Kunze