Oschatzer Denkmal wird abgerissen

Oschatz. Der Abriss des Roten Vorwerks hat begonnen. „Nachdem alle Genehmigungen zum Abriss vorlagen, konnten wir die Abrissleistungen ausschreiben und im Oktober 2017 vergeben“, teilt der Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten GmbH, Marc Etzold mit. Die städtische Tochtergesellschaft ist Eigentümerin des Grundstücks. Mit dem Abriss wurde Mittwoch begonnen, bis Mitte Dezember soll er abgeschlossen sein. Auf dem Areal plant die Stadt die Erweiterung des Schulcampus – mit Parkplätzen und Turnhalle. Kritiker des Abrisses hatten im Vorfeld auf die historische Bedeutung und den Denkmalwert der verbliebenen Gebäude hingewiesen. Bereits im Jahr 2004 erfolgte ein Teilabriss der Anlage. Eine Petition wurde von Abrissgegnern initiiert, weiterhin eine Seite im sozialen Netzwerk Facebook, die für den Erhalt wirbt. Ebenso fand am 12. November eine Mahnwache am Objekt statt – weitere sind in den kommenden drei Sonntagen ab 18 Uhr geplant. All diese Initiativen starteten nach erteilter Abrissgenehmigung.



Von Christian Kunze