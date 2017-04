Oschatz/Leuben/Berlin. Geldsegen für Kulturdenkmale: Der Schlossverein Leuben, der Verein Rettet St. Aegidien und der Verein KlosterArt erhalten jeweils 550 Euro von Dietmar und Liane Schurig. Beide wurden unlängst 70 Jahre alt und baten bei der gemeinsamen Feier um Spenden – statt Blumen und Präsenten. Die so zusammengekommene Summe wurde aufgerundet und zu gleichen Teilen an die Vereinsvorsitzenden gegeben. Diese wissen auch schon, wofür die Finanzspritze genutzt werden kann. So investiert Berthold Zehme das Geld in den geplanten Lagerraum über der Nordsakristei (wir berichteten), Andreas Wolf von KlosterArt will mit seinen Helfern im Kirchenschiff der Klosterkirche Fenster und eine Klarglasverglasung schaffen (später dann Buntglasfenster) und Marek Schurig lässt die Summe in die Putzverkleidung der Fassade des Wasserschlosses Leuben fließen. Bei allen Vorhaben muss der Denkmalschutz beachtet werden. In Leuben investiert zudem der Bund. Laut CDU-Abgeordnetem Marian Wendt gehen 53 500 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm dorthin.

Von Christian Kunze