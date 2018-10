Oschatz

One apple a day keeps the doctor away – ein Apfel am Tag erspart den Arztbesuch. So lautet ein Sprichwort. Die Frucht ist demnach nicht nur lecker, sondern auch gesund – und vielfältig. Grund genug für die Baum- und Rosenschule Müller in Oschatz, dem Apfel einen eigenen Aktionstag zu widmen.

Unbekannte Äpfel werden bestimmt

Am Sonnabend war es wieder soweit, Hunderte pilgerten in die Berufsschulstraße, nicht nur der Früchte wegen. So nutzten einige Besucher auch die Gelegenheit, um sich beim Start des Verkaufs von Rosen und Obstgehölzen aus eigenem Anbau bei Müllers mit ihren Favoriten einzudecken. Am dichtesten umringt war jedoch der Stand des Pomologen, der gemeinsam mit Joachim Galle vom Unternehmen Apfelsorten der Besucher bestimmte. Die Schlange riss quasi nicht ab. Nach einer knappen halben Stunde Wartezeit war auch Gerald Polster an der Reihe. Der Oschatzer hatte drei verschiedene Apfelsorten in seinem Beutel. „Keine ist von mir, die gehören alle meiner Tante“, verrät er. Bei zwei Früchten hat diese eine Vermutung, bei der dritten tappt sie im Dunkeln. Die Prüfung des Experten nach Begutachten, Aufschneiden und Kosten bestätigt das Gespür der Tante in den beiden Fällen. Gloster 69 und Carola, das steht sehr schnell fest – nach einem Abgleich mit der Fachliteratur bestehen dann keine Zweifel mehr.

Bauernmarkt lockt

Drei Fragezeichen notiert der Sortenbestimmer jedoch bei der dritten, deutlich kleineren Frucht. Hier ist selbst er ratlos. Gerald Polster freut sich jedoch ob der Bestätigung und macht noch einen Abstecher zum kleinen Bauernmarkt. Wessen Neugier geweckt wurde, der konnte beim Apfeltag außerdem einem Obstsorten-Vortrag lauschen.

Von Christian Kunze