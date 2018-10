Oschatz/Mügeln

In nicht einmal vier Wochen ist es wieder soweit. In Oschatz und anderen Städten übernehmen die Narren das Zepter. Zum Saisonauftakt der Karnevalisten wird auch an der Döllnitz zum Sturm auf das Rathaus eingeladen. Am 11.11. ab 11.11 Uhr erwartet der Oschatzer Carnevalsclub (OCC) dann die Narren der Region auf dem Neumarkt.

Schlüsselübergabe an einem Sonntag

Die Schlüsselübergabe von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar an die Präsidentin des OCC, Sindy Gärtner, fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. „Wir sind deshalb guter Hoffnung, dass sich an diesem Vormittag viele Menschen im Zentrum einfinden, um mit uns gemeinsam die fünfte Jahreszeit einzuläuten“, sagt Gärtner und ergänzt. „Dieser Termin ist auch für uns entspannter, da wir an einem arbeitsfreien Tag personell besser aufgestellt sind als unter der Woche.“ Im vergangenen Jahr hatte es erstmals nach mehreren Jahren Pause wieder einen klassischen Saisonauftakt in Oschatz gegeben. Daran wollen die Mitglieder anknüpfen. Mit Tanzeinlagen, Pointen, einem Vorausblick auf die neue Saison und Musik wird es dann eine Stunde rund gehen auf dem Neumarkt.

Motto wird am 11.11. genannt

Natürlich wird zu dieser Gelegenheit auch das Motto des OCC für 2018/2019 bekannt gegeben. Wer gerne knobelt, für den hat Sindy Gärtner schon ein paar Hinweise. „In diesem Jahr gibt es von allem ein bisschen mehr. Ein jeder kann sich selbst aussuchen, wovon er vieles mag. Unser Mottobegriff ist weit gefächert und lässt viele Ideen für Kostüme zu“. Es sei den Narren wichtig gewesen, eine breite Masse zu erreichen. Die Präsidentin ist überzeugt, dass zum diesjährigen Thema jedem etwas einfallen wird.

Jubiläum für Faschings-ZUG

Die Oschatzer Narren beteiligen sich auch in dieser Saison wieder an den Veranstaltungen befreundeter und benachbarter Vereine – nur das garantiert auch Besuche anderer Narren bei den eigenen Aktivitäten. Im Jahr 2019 begeht der OCC ein kleines, aber besonderes Jubiläum. Der Faschingsumzug auf der Schiene, mit Lokomotive und Wagen der Döllnitzbahn, findet dann zum 5. Mal statt. Es gibt wohl kaum einen anderen Umzug, der sich so rasant zum Selbstläufer entwickelt hat. Wenn der Wilde Robert zwischen Oschatz und Mügeln dampft und dabei jede Menge bunt gekleidete, kaum weniger wilde Passagiere hat, dann ist das ansteckend und inzwischen auch überregional nicht nur bei Freunden des Faschings bekannt.Knapp eine Woche später, am 23. Februar, steigt dann die große Abendveranstaltung in der Stadthalle ab 19.52 Uhr – am besten jetzt schon mal vormerken.

Von Christian Kunze