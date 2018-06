Collm-Region

Ratten haben keine Lobby. Die Männer des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ ködern die Tierchen mit Meisenknödeln und bringen die Nager mit hochgiftigen Snacks zur Strecke. Anders als Katzen und Vögel rufen Ratten doch nur Ekel, Angst und Grauen hervor. Wenn Miezen überfahren werden oder Schnäblinge sterben, ist das Gazetten eine Tränendrüsen-Schlagzeile wert. Nicht aber bei unseren langschwänzigen Fellfreunden! Das muss ein Ende haben!

Die Abenteuer von Konny und Ronny

Die Imagepflege der Kanalbewohner beginnt im Kindergarten. Die Plüschratten, die die Steppkes beim Besuch der Kläranlage Oschatz streicheln, sind ein Anfang. Es braucht mehr! Hübsch bebilderte Bücher beispielsweise. Die gibt’s schon – mit den Erlebnissen von Bruno, dem Wassertropfen. Was spricht gegen einen neue Serie? Nix! In Druck gehen bald die Abenteuer der Kanalratten Konny und Ronny. Was beide unter den Straßen erleben, will jedes Kind gerne wissen!

Wir brauchen mehr Rattensendungen

Für die übrigen Einwohner flimmert das Leben der Ratten rund um den Collm in Echtzeit über die Bildschirme. Die Videobefahrung der Kanäle wird flächendeckend ausgebaut, die Filme in die Wohnzimmer der Verbandskunden übertragen. Das ist mal ein Programm, für das man gerne zahlt! Besser als das, was sonst in der Glotze läuft, ist das, was der „Offene Kanal Untere Döllnitz“ sendet, allemal. Ratesendungen gibt es zuhauf, aber Rattensendungen noch keine. Zeit wird’s!

Ratten scharf und rattenscharf

Aber Vorsicht: Die HD-Technologie liefert auch hier besondere Bildqualität – und Missverständnisse! „Wow, sind die Ratten scharf!“ kann als „Wow, sind die rattenscharf!“ gedeutet werden. Das eine meint die Nager, das andere leicht bekleidete Frauen. Dann lieber letztere.

Von Christian Kunze