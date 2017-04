Oschatz. „Ich bin sehr erfreut, wie viele Leute unser Messeangebot heute angenommen haben. Die Angebotsvielfalt der Aussteller spricht viele an, es ist zu spüren, dass hier ganz viel Herzblut dahinter steht. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Resultat“, zog OAZ-Regionalverlagsleiter Jan Simon bereits vor Ende der Messe „Aktiv“, die von der OAZ veranstaltet wurde, ein erstes Fazit. Bereits vor und im Eingangsbereich des Thomas-Müntzer-Hauses offerierten die ersten der 13 teilnehmende Unternehmen ihre Angebote. „Wir haben auf dem Parkplatz eine kleine Teststrecke eingerichtet, wo Besucher bei einer Fahrt Assistensystheme für den Stadtverkehr bei einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Kilometer pro Stunde testen können“, erklärte Geschäftsführer Holger Schmidt. Gerade für ältere Menschen, bei denen das Reaktionsvermögen schon etwas nachgelassen hat, sei das eine interessante Sache, um als Teilnehmer im Straßenverkehr sicherer sein Fahrzeug lenken zu können. Mitgebracht hatte das Autohausteam auch die DEKRA. Bei Standbetreuer Hans-Joachim Pollrich war Sirko Vetter einer der Mutigen, die sich in den Überschlagssimulator setzten und ausprobierten, wie es ist, wenn man sich bei einem Autounfall überschlägt. Zuvor hatte der 30-jährige Oschatzer mit Freundin Nadine bereits einen Messebummel absolviert. Stationen waren dabei „Der Computerladen“ wo der Oschatzer eine VR-Brille testete und am Stand des Naundorfer Fitnessstudios von Dietmar Bardo vorbei schaute. Gleich mehrere Testangebote wurden dort unterbreitet, um die eigene körperliche Konstitution feststellen zu lassen. Ganz neu dabei die Möglichkeit der Stoffwechselanalyse bei Beraterin Monika Tilsner. Schräg gegenüber war die Schlange der Wartenden nicht minder lang. Bei Bernd Stammwitz vom Hörpunkt konnten sich Gäste einem Hörtest unterziehen und staunten danach nicht selten über die aufgezeigten Probleme. Zu dieser Zeit hatte sich der Saal im Thomas-Müntzer-Haus mit einigen hundert Besuchern gefüllt. Manche waren seit Vormittag vor Ort, um den Frühschoppen mit den Lampertswalder Blasmusikanten nicht zu verpassen. Einen Ausblick auf aktuelle Modetrends gab es am Nachmittag bei den Modells des Mode-Express Nummer eins und Intersport Hanel. Großes Interesse weckte auch die Vorstellung der LVZ-Mediabox durch Marc von Nießen, einem neuen Angebot, um mit lokalen Nachrichten künftig noch schneller vor Ort Aufmerksamkeit zu wecken. Wer nach dem Messebesuch noch mehr erleben wollte, brauchte nur wenige Schritte bis zum Neu- oder Altmarkt gehen. Auf dem Altmarkt informierten die Mitgliedsfirmen der Oschatzer Gilde über ihre Angebote. Ihr Fokus lag diesmal bei der Umgestaltung von Wohnraum für ältere und behinderte Menschen. Natürlich kamen Spaß und Unterhaltung bei Bastelangeboten und einem Bobycar-Wettbewerb für die jüngsten Besucher nicht zu kurz. Auf dem Neumarkt sorgte die Oschatzer Werbegemeinschaft für Unterhaltung und viele kulinarische Angebote. Am Glücksrad gab es die Chance, bei Bettina Schütze und ihrer Tochter Chiara begehrte Oschatz-Souvenirs zu gewinnen. Das schöne Wetter nutzten Besucher auch dazu, um sich auf dem Altmarkt mit Freunden zu verabreden und anschließend einen Bummel durch geöffnete Geschäfte zu unternehmen.

Von Bärbel Schumann