Oschatzer Feuerwehr bekommt zweites Hilfeleistungslöschfahrzeug

Oschatz. Nach zehn Jahren und rund 1500 Einsätzen wird sich die Freiwillige Feuerwehr Oschatz von ihren Tanklöschfahrzeug trennen und ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug anschaffen. Nach einer Ausschreibung hat der Stadtrat von Oschatz jetzt grünes Licht für die Anschaffung gegeben. Das Fahrzeug wird die Stadt für rund 330 500 Euro bei der Firma Rosenbauer bestellen. Allerdings greift Oschatz bei der Anschaffung auch in erheblichem Maße ins eigene Stadtsäckel. Weil die Festbetragsförderung über Landkreis und Freistaat nur bei 129 000 Euro liegt, muss Oschatz noch reichlich 200 000 Euro dazulegen. Finanztechnisch dürfte es bei der Anschaffung keine Probleme geben, weil das entsprechende Geld im Haushalt für 2017 eingeplant ist.

„Für den örtlichen Brandschutz ist ein zweites Hilfeleistungslöschfahrzeug für uns unerlässlich“, hatte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar in diesem Zusammenhang beteuert. Das alte Tanklöschfahrzeug soll nach der Anschaffung des neuen Gerätes außer Betrieb genommen und verkauft werden.

„Das neue Fahrzeug wird ganz speziell auf unsere feuerwehrtechnischen Bedürfnisse in der Oschatzer Innenstadt zugeschnitten sein“, sagt der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. „Es wird etwa eine Nummer kleiner als das Hilfeleistungslöschfahrzeug sein, welches wir jetzt im Bestand haben. Es ist ein Fahrzeug für die Innenstadt mit Straßenfahrgestell, einem Wassertank von 2000 Litern und für neun Kameraden ausgelegt“, so Lars Natzke weiter. Er erläuterte, dass fünf ähnliche Fahrzeuge derzeit in Dresden im Einsatz sind und es gute Erfahrungen damit gibt. Das Trägerfahrzeug ist ein MAN mit der technischen Ausstattung von Rosenbauer.

Von Hagen Rösner