Einsatzgeschehen - Oschatzer Feuerwehr löscht 150 Quadratmeter Flächenbrand am Eulensteg

Ein etwa 150 Quadratmeter großes Areal am Oschatzer Eulensteg stand am Donnerstagnachmittag in Flammen und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer hatte sich von einen Spielhaus aus ausgebreitet. Dort war die Dachpappe des Häuschens in Brand geraten. Über die Ursache des Feuers kann momentan nur spekuliert werden. Sicher ist allerdings, dass die derzeit trockene Witterung großen Anteil hatte, dass sich das Feuer recht schnell flächenmäßig ausbreiten konnte. Schon zu Wochenbeginn hatte es an einigen Stellen in der Collm-Region Ödlandbrände gegeben, die sich schnell ausbreiteten und durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht wurden.

Von Hagen Rösner