Einsatzgeschehen - Oschatzer Feuerwehr muss brennendes Auto und Dachpappe löschen

Mittwochnachmittag mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz in den Blumenberg ausrücken, um dort einen Autobrand zu löschen. Der Autobesitzer (66), der mit seinem Renault Clio ein kleines Stück gefahren war, erzählte später gegenüber den Gesetzeshütern, dass plötzlich der Motor ausging. Als er dann einen Neustart versuchte, qualmte es aus dem Motorraum. Kaum war er ausgestiegen, schlugen auch schon die ersten Flammen heraus.Weiterhin erzählte der 66-Jährige, dass Ende letzten Jahres der Innenraum stark nach Benzin gerochen hatte. Woraufhin er seinen Clio in die Werkstatt gebracht hatte, um die Ursache beheben zu lassen. Das hatte nun einige Wochen in Anspruch genommen. Heute nun war er wieder mit dem Clio gefahren, als ohne Vorwarnung das Unglück geschah. Als die Gesetzeshüter nach den Löschmaßnahmen das Auto näher unter die Lupe nahmen, entdeckten sie vom Fahrzeugheck ausgehend eine ca. 20 Meter lange Flüssigkeitsspur, die sehr verdächtig nach Benzin roch. Das legte den Schluss nahe, dass ein Leck am Clio die Ursache war. Einen Tag später mussten die Kameraden erneut ausrücken, um am Eulensteg brennende Dachpappe zu löschen.

Von Hagen Rösner