Oschatz

Im Frühjahr stand die Stadtverwaltung vor der Frage, für die Löschwasserversorgung im Stadtgebiet zwei Zisternen am Standort Kleinforst oder einen mobilen Wassertank anzuschaffen. Ein Wasservorrat ist außerdem notwendig, um Auflagen des Baugesetzbuches zu erfüllen. Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten der mobilen Variante, weil damit auch auf Trinkwasserknappheit im Katastrophenfall reagiert werden könne – auch flexibel in anderen Ortsteilen.

Verwaltung schultert Mehrkosten

In der zurückliegenden Sitzung des Stadtrates Ende Oktober stand nun die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr zur Debatte. Diese Investition beinhaltet jedoch noch nicht den Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 10 000 Liter. Dieser wird separat ausgeschrieben, heißt es im Beschluss. Ohne eine Gegenstimme votierten die anwesenden Stadträte für diesen Verfahrensweg. Veranschlagt waren für die ursprüngliche Investition, den Bau zweier Wasserzisternen in Kleinforst, 160 000 Euro. Das nun zu kaufende Fahrzeug kostet jedoch knapp 190 000 Euro. Die Mehrkosten schultert die Verwaltung unter anderem durch Einsparungen beim Umbau einer Garage in Leuben für die Unterbringung eines neues Fahrzeuges für die dortige Ortswehr. Analog wäre auch bei einer Kostensteigerung im Falle des Votums für die zwei Zisternen verfahren worden, erklärte der Kämmerer Jörg Bringewald den Räten.

Ausschreibung erfolgt separat

Die Ausschreibung für den Wasserbehälter erfolgt separat. An den Anschaffungs- und Förderkriterien ändert sich dadurch allerdings nichts, teilte die Leiterin des Ressorts, Ulrike Lösch, mit. Stadtrat Thomas Schneider (Die Linke) wollte wissen, ob durch dieses Prozedere nicht die Gefahr bestehe, dass Fahrzeug und Behälter nicht zueinander passen oder durch die zeitlich versetzte Ausschreibung und einen möglichen Lieferverzug die neue Technik nicht eingesetzt werden könne, weil eines von beiden noch fehlt. Der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke erklärte, dass Fahrzeug und Tank mit Blick auf einzuhaltende Standards aufeinander abgestimmt sind. Beabsichtigt ist, beides im Herbst 2019 zu liefern.

Von Christian Kunze