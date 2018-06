Oschatz

Die Kameraden der Feuerwehr Oschatz wurden am Dienstagmorgen zu einer Hilfeleistung in die Hospitalstraße gerufen. Mit ihrer Ausrüstung verschafften die Feuerwehrleute Polizeibeamten Zugang in eine Wohnung. Da Markttag war, wurde der Einsatz der Feuerwehr vom Neumarkt aus von vielen Neugierigen beobachtet. In der Hospitalstraße kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von Hagen Rösner